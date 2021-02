ENFIN LIBRE : Son seul tort était d’avoir travaillé pour Al Jazeera !

Libération du journaliste d’Al Jazeera Mahmoud Hussein ce samedi 6 février. Après quatre années interminables de détention arbitraire, il a enfin pu retrouver sa famille.

Pour rappel, il avait été arrêté dès son arrivée en Égypte, le 23 décembre 2016, alors qu’il revenait du Qatar où il officiait comme producteur au siège de la chaîne. Mahmoud Hussein avait ensuite été placé en détention préventive pour “appartenance à un groupe terroriste” et “diffusion de fausses nouvelles”. L’Égypte reproche à Al Jazeera sa couverture favorable aux Frères musulmans, considérés comme une organisation terroriste par le Caire, et dont l’ancien président Mohamed Morsi était issu.

Depuis le coup d’Etat militaire et l’arrivée au pouvoir en 2013 d’Abdel Fattah Al-Sissi, Reporters sans frontières déplore la chape de plomb qui s’est abattue sur les médias et les journalistes. Le nombre de journalistes et blogueurs emprisonnés en Egypte s’élève désormais à 33, soit le plus élevé dans le monde, derrière la Chine et l’Arabie saoudite. RSF est pleinement mobilisée aux côtés de tous les journalistes actuellement injustement emprisonnés en Egypte et partout dans le monde.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES

Sabrina Bennoui / صابرين النوي

Responsable du bureau Moyen-Orient