Le drapeau national Marocain flotte sur l’esplanade de la mairie malgré la COVI-19

Toronto, le 18 novembre 2020- Le drapeau du Royaume du Maroc a été hissé par la mairie de la ville de Toronto le mercredi 18 novembre 2020 à l’occasion du 65eanniversaire de l’Indépendance du Maroc et du 45e anniversaire de la Marche Verte.

La levée du drapeau a été prévue se dérouler en présence du Maire de la ville de Toronto M John Tory, de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc S.E Souriya Otmani et du Président de l’Association marocaine de Toronto M Faouzi Metouilli.

L’Association marocaine de Toronto rappelle que cet évènement de commémoration s’introduit dans le cadre de la proclamation par la ville de Toronto du Mois de novembre;Mois d’Héritage Marocain.

Plusieurs activités sont actuellement organisées à cet effet par l’Association afin de promouvoir la culture, l’histoire et le savoir-faire marocain, ainsi que le dynamisme des membres de la communauté marocaine et leur contribution à la croissance et la prospérité multiculturelle de la province.

L’événement attire généralement plus de 100 personnes chaque année. Il s’agit d’un moment de partage et de commémoration pour l’ensemble de la communauté marocainede l’Ontario.

Le drapeau marocain est le symbole d’un pays “uni, riche et tolérant” qui flotte sur lamétropole et qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la tolérance qui se tient chaque année le 16 novembre.

L’Association marocaine de Toronto remercie chaleureusement l’Hôtel de ville de Toronto et Monsieur le Maire John Tory d’avoir souligné cette importante célébration malgré le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Ceci n’a pas empêché l’hymne national de résonner et le drapeau marocain de flotter sur l’esplanade de la Mairie.

Vidéo de l’événement: https://youtu.be/Hnn0eogt0Pg