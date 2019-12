L’artiste Omar Gammaoui donne du pouvoir aux mots au Salon du livre de Montréal

“Le pouvoir des mots”, tel est l’intitulé combien évocateur retenu par l’artiste-plasticien Omar Gammaoui pour son atelier organisé dans le cadre du 42ème Salon du livre de Montréal

“C’est un atelier multimédia tant il permet aux participants de créer des vidéos +Stop Motion+ avec des lettres selon une thématique choisie”, a déclaré à la MAP l’artiste qui réside au Canada.

Il s’agit, selon lui, “de lettres montées en chaine qu’on fait coller sur une surface métallique en écrivant des messages, des pensées, des citations d’écrivains et de philosophes”.

L’idée de Gammaoui consiste à offrir un moment de partage d’une écriture collective “car à la fin, toutes les vidéos produites par un groupe de personnes seront montées en une seule vidéo”.

Prié de dire quels sont les fondements de son expérience artistique montréalaise, le plasticien a confié avoir été approché dans un premier temps pour la conception du stand de l’Organisation St-Michel qui menait un projet pilote en collaboration avec le Salon du livre de Montréal.

“Profitant de l’occasion, j’ai alors proposé de présenter mon idée d’un atelier d’animation +Stop Motion+ centré sur un jeu de mots”, a-t-il expliqué. Une proposition qui a été favorablement accueillie et fut intégrée dans une programmation riche et divertissante orchestrée par une équipe de Saint-Michel, a-t-il dit, affirmant que l’atelier a remporté un franc succès auprès du public.

“Omar est un artiste très innovateur se servant d’éléments en tout genre pour créer des œuvres d’art appréciées”, a estimé Marie Lalonde, chargée de concertation au sein de l’Organisation St-Michel.

“Le pourvoir des mots” revêt un aspect à la fois ludique et éducatif: les participants en grande majorité des jeunes travaillent des images des mots tout en se livrant au jeu passionné qu’il propose.

Il y a 15 ans, ce natif de Casablanca est arrivé à Montréal avec le désir non seulement de s’intégrer dans la société d’accueil, mais surtout de “se confirmer en tant qu’artiste”.

“En arrivant en terre canadienne, j’ai assisté à un show dans le célèbre cirque du Soleil, pendant lequel j’ai senti une forte volonté d’y travailler”, a-t-il confié.

Un rêve qui est devenu une réalité quelques années plus tard, lorsqu’il s’engage en tant qu’accessoiriste pour l’entreprise québécoise de divertissement artistique spécialisée en cirque contemporain.

Diplômé de l’École supérieure des beaux-arts de Casablanca, Omar Gammaoui a contribué à la mise au point d’une série de fresques dans les rues de sa ville natale en tant que bénévole. Il a en outre animé des ateliers destinés aux jeunes de son quartier au sein de Maisons de jeunesse, un espace où il a eu son premier contact avec le public et exposé ses premières œuvres.

Il compte à son actif de nombreuses expositions collectives avec de jeunes artistes dans divers établissements de Casablanca, puis à Montréal où il vit en tant qu’artiste professionnel depuis 2005.

Parmi ses travaux figure l’exposition “Racine” montée en collaboration avec le centre culturel marocain Dar El Maghrib au Salon international du livre de Québec 2018, l’exposition collective “Sa majesté Pourpre Exposition”, la conception des décors pour le spectacle “l’Amérique latine à l’honneur” à l’occasion du Festival des Nations 2017 et sa participation remarquée au festival “Écolo 2017”.

Pour sa 42ème édition tenue en ce mois de novembre, le Salon du livre de Montréal propose une série d’activités et de rencontre avec plus de 2.000 écrivains qui ont offert séances de dédicaces, ateliers et tables rondes.

Par Khadija Benhaddouch (MAP)