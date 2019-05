Chorba pour tous … ou la solidarité dans tous ses états…

Au 3392, Jean-Talon Est, à partir de midi, chaque jour depuis le début du mois de Ramadan, l’animation règne.

Car c’est ici que se déroule l’opération Chorba pour tous, initiée par Wahid Megherbi et qui consiste à donner à manger, à l’heure de la rupture du jeune, gratuitement, à ceux qui se sont acquittés de leur devoir religieux en particulier, mais plus généralement à ceux qui ont faim et qui ne peuvent pas s’offrir un repas.

80 repas sont servis chaque jours et le nombre des convives augmente chaque jours, au point qu’une estimation très conservatrice laisse entrevoir qu’à la fin du mois, quelques 3500 repas auront étés servis. Et déjà Wahid envisage de remettre ca l’an prochain…

Mais c’est là que le bât blesse. Car Chorba pour tous est montée et financée par des bénévoles qui ne reçoivent ni soutien, ni subvention. Ils ne s’en plaignent cependant pas; mais au vu de la charge de travail qu’ils s’imposent, l’équipe réunie par Wahid aurait bien besoin de quelques bras en renfort.

Alors, si vous vous sentez concernés par la solidarité recommandée par la foi, allez donner un coup de main…

Source: Atlas.Mtl