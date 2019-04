Ma maison au Maroc… … avec CGI les 13 et 14 avril à Montréal

Également appelée «Le promoteur de qualité de vie» la Compagnie Générale Immobilière viendra les 13 et 14 avril 2019, à la rencontre des montréalais, des québécois et des canadiens, afin de présenter ses réalisations passées et à venir en matière d’habitat. CGI a un titre de gloire : elle réalise, depuis plus d’un demi-siècle, un urbanisme intégré et pérenne et prend soin de créer des espaces urbains intégrés, dotés d’espaces verts, d’équipements de proximité et d’infrastructures communautaires (écoles, cliniques, mosquées, équipements sportifs, etc.) qui favorisent un bien-être et une douceur de vivre durables, qui offre la meilleure qualité sur tous les segments de l’immobilier, apportant ainsi un confort et une sérénité dès la prise en possession des logements réalisés.

Une attention particulière est accordée aux aspects de ventilation, d’éclairage et de vue sur l’extérieur. Les volumes et l’agencement des espaces sont étudiés avec minutie. Le tout afin d’offrir à chacun la meilleure qualité au meilleur prix.

La CGI est présente sur tous les segments et métiers de l’immobilier au niveau national.

Elle intervient principalement dans :

• Le logement résidentiel haut et moyen standing

• Le logement résidentiel social et intermédiaire

• L’immobilier professionnel (Business center, centre commerciaux, etc.)

Les choix possibles

Rabat : les Résidences Bleues

Situation : Plage Val d’Or (Rabat-Harhoura)

Appartements F3 (2 chambres + 1 salon : de 78 à 90 m), F4 (3 chambres + 1 salon : de 125 à 130 m.), F5 (3 chambres + 2 salons : de 153 à 170 m.)

Prix : A partir de 989 000 Dhs

Équipements : Crèche, Centre Commercial multifonctionnel, Piscine

Bénéficiant d’une très bonne accessibilité, « Les Résidences Bleues » est un projet directement connecté au réseau autoroutier du Royaume par les bretelles d’Ain Atik et de Témara, ainsi que par la rocade urbaine qui se trouve à cinq minutes du site.

Soucieux de préserver l’intimité de ses habitants, le projet a été conçu en résidences fermées et sécurisées organisées en R+3, chacune autour d’un coeur d’îlot contenant un espace vert avec piscine et espaces de jeux pour enfants.

Rabat Oris

Ville : Rabat, Hay Ryad

Appartements F4 : 3 chambres + 1 salon : de 104 à 118 m.

F4+ : 3 chambres + 1 salon : de 128 à 146 m.

F5 : 3 chambres + 2 salons : de 140 à 150 m.

Prix : A partir de 2,4 Mdhs

Les résidences « ORIS » bénéficient d’une situation privilégiée au coeur du quartier Hay Ryad à quelques minutes de la rocade principale de Rabat. Les Résidences ont été pensées de

façon à procurer à leurs habitants tout le confort et le bien-être. Il s’agit de résidences fermées et sécurisées en R+4, conçues dans un esprit architectural moderne.

L’attention est portée également sur les espaces communs par leur aménagement accueillant, axé sur des allées piétonnes et des espaces verts.

Kénitra Les Allées du Parc

Ville : Kénitra, Avenue Al Massira

Appartements et commerces

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 70 à 96 m.

F4 : 2 chambres + 2 salons : de 90 à 137 m.

Commerces : de 49 à 184 m2

Prix: A partir de 430 000 Dhs

Commerces : A partir de 550 000 Dhs

Équipements : Mail central, mosquée, centre de qualification professionnelle Mâamoura, collège Ibn Toumart, collège privé, école primaire, clinique privée, école privée.

Situé à 30 min de Rabat, le projet « les Allées du Parc » offre un concept unique dans la ville de Kénitra.

Il s’agit d’un nouveau quartier intégré, avec des résidences fermées et sécurisées autour d’un mail central commercial ou les locaux commerciaux constituent le coeur battant du quartier, ainsi que des espaces de loisirs et d’agrément.

Casa Bouskoura Green Town

Ville : Casablanca, Ville Verte de Bouskoura

Appartements et villas

F3 : de 80 à 110 m.

F4 : de 115 à 140 m.

F5 : de 152 à 190 m.

Villas isolées : 561 à 571 m. /Terrain : de 871 m. à 1389 m.

Prix : Appartements A partir de 1,6 MDhs; Villas : A partir de 11,3 MDhs

Équipements : Enseignement, centres commerciaux, tourisme, Offshoring , loisirs

Le projet a été conçu comme véritable ville modèle, redéfinissant les standards de la qualité de vie, autour d’un golf 18 trous.

Casa Green Town a été développé autour de 3 grandes composantes :

• Une partie résidentielle à faible densité constituée par des villas en villégiature et en front de golf.

• Un coeur de vie constitué d’un ensemble résidentiel à caractère urbain créant le coeur de Casa Green Town.

• Une partie réservée aux grands équipements

Casa Dar Bouazza

Villas El Menzeh

Casablanca Dar Bouazza

Type de biens : Lots de terrain pour villas isolées de 400 à 804m.

Situé dans la périphérie chic et cosy de Dar Bouazza, accessible depuis la route d’Azemmour et à quelques minutes du centre-ville de Casablanca, le projet à Villas El Menzeh. bénéficie de tous les avantages de la métropole sans ses inconvénients.

Loin de l’agitation urbaine, le site propose une panoplie de services de proximité : clubs sportifs, plages priv.es, restaurants et .coles de prestige, tout y est pour favoriser une bonne qualité de vie en toute tranquillité.

Anfa Aerocity

Ville : Casablanca – Anfa

Appartements

F3 : de 86 à 117 m.

F4 : de 123 à 197 m.

F5 : de 136 à 265 m.

F6 : de 182 à 346 m.

Prix : A partir de 1,9 Mdhs

Anfa Aerocity profite d’une implantation exceptionnelle au centre-ville, mitoyen au CIL, à 3 minutes du boulevard Ghandi et à proximité du nouveau siège de la Casa Finance City.

Les appartements sont dotés de grands espaces intérieurs qui débouchent sur des loggias permettant d’étendre l’espace de vie à l’extérieur.

L’esprit aérien des appartements est une réalité confirmée par une excellente orientation qui fera bénéficier à la fois de l’ensoleillement et de l’éclairage naturel.

The Park Anfa Condominium

Casa – Anfa

Appartements

F3 : de 111 à 131 m.

F4 : de 150 à 195 m.

F5 : de 199 à 487 m.

F6 : de 252 à 330 m.

Prix : A partir de 2,5 Mdhs

Équipements : Salle de squash, deux centres de fitness, piscines, sauna et hammam, espace de jeux en plein air.

Dès le premier regard, THE PARK affiche son originalité et se démarque de tous les autres projets immobiliers par son concept architectural novateur.

Les véritables terrasses végétalisées, le jeu des volumes, la verticalité des immeubles, le jardin central… valorisent l’esthétisme de votre cadre de vie tout en optimisant votre confort.

El Jadida – Résidence Khalil Jabrane

Quartier Al Matar

Villa en bande : 151m. / Terrain : de 174 à 208 m.

Villa jumelée : 161 m. / Terrain : de 251 à 361 m.

PRIX : A partir de 1,4 Mdhs

Située à 10 min de la plage de Sidi Bouzid, au coeur du quartier AL Matar, la résidence Khalil Jabrane se décline en villas modernes dans une résidence fermée et sécurisée.

Grâce au cadre de vie agréable qui l’entoure, ainsi que son architecture moderne, la résidence Khalil Jabrane est destinée à l’habitat principal avec les avantages de l’habitat secondaire balnèaire, où il fait bon vivre, été comme hiver.

Marrakech – Les Orangers de Targa

Marrakech Targa

Villas en bande : 177 m. / terrain de 163 à 176 m.

Villas jumelées : 201 m. / terrain de 272 à 520 m.

Villas isolées : 258 m. / terrain de 514 à 637 m.

Lots de terrains villas en bande : à partir de 209 m.

Lots de terrains villas en jumelées : à partir de 276 m.

Lots de terrains villas en isolées : à partir de 436 m.

Prix : A partir de 1,69 Mdhs

A 10 min du Boulevard Mohammed V (Gueliz) et du Boulevard Mohammed VI, le projet les Orangers de Targa se s

itue dans le quartier résidentiel de Targa . proximité des grandes infrastructures du centre-ville (Lycée Victor Hugo, Banques, Grandes surfaces alimentaires, etc.).

S’étalant sur 39,2 Ha, l’ensemble résidentiel les Orangers de Targa propose un éventail de produits de charme: des villas livrées finies et des lots de terrains pour villas isolées, jumelées et en bande.

Marrakech – Domaine de Noria

Marrakech Chrifia – Route Amizmiz

Lots pour Villas jumelées : de 500 à 820 m.

Lots p

our Villas isolées : de 1 490 à 1600 m.

Villas jumelées : 230 m. / terrain de 745 à 920 m.

Appartements : F2 . F4 de 41 m à 117 m.

Prix : Lots à partir de 1 Mdhs; Appartements à partir de 580 000 Dhs; Villas Vergers à partir de 3,59 Mdhs / 320 535 €

A 10 minutes du Boulevard Mohammed VI, au croisement des routes d’Amizmiz et de Tahanaoute, le Domaine de Noria est un concept inédit de véritable Resort intégré, autour d’un Golf semi désertique unique, le tout sur un site exceptionnel et historique.

Le Domaine de Noria signe le premier golf 18 trous semi-désertique au Maroc, et offre de nombreux équipements et infrastructures d’activités et de loisirs diversifi.es.

Le résidentiel a été pensé de manière complètement innovante dans le respect de l’authenticité, cachet de la région.

Marrakech – Les Demeures de Marrakech

Marrakech, Route de Fès

Villas en bande : 250 m. / terrain de 225 à 400 m.

Villas jumelées : 250 m. / terrain de 318 à 753 m.

Villas isolées : de 350, 430, 530 m. / terrain de 700 à 1 900 m.

Prix : A partir de 1,8 Mdhs

Dans cette résidence fermée et sécurisée, les villas sont totalement intégrées dans un environnement paysager de qualité, où les essences du sud s’entremêlent et sont accessibles par des ruelles piétonnes. Des espaces verts offrant de véritables lieux de promenades, de détente et d’agrément entourent les villas pour leur donner un charme naturel.

Sur le domaine, 90 villas de grande qualité architecturale, dont 40 disposent d’une piscine privative, sont judicieusement implantées afin de garantir à chacun tranquillité et intimité.

Ces « résidences ocres » organisées sous forme de Riads avec patios offrent des volumes et des espaces intérieurs alliant tradition marocaine et modernité.

Agadir – Lunja Village

Agadir, Imi Ouaddar

Appartements

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 82 à 115 m.

Répartis en immeuble en R+2

Prix : A partir de 820 000 Dhs

Équipements : Aqua Parc, piscines collectives, aires de jeux pour enfants, restaurants,

supermarché, infirmerie.

Grâce à sa localisation en bord de mer, mais également l’éventail d’infrastructures de loisirs et d’animation très diversifié, le projet Lunja Village se positionne aujourd’hui comme la nouvelle station balnéaire et touristique de la ville d’Agadir.

Lunja Village offre une vue imprenable sur l’oc.an atlantique et les collines avoisinantes pour des vacances inoubliables. vivre en famille, dans un environnement végétal totalement dépaysant.

Fnideq – Al Massira

Fnideq Centre ville

Appartements et commerces

F2 : 1 chambre + 1 salon : de 50 à 85 m.

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 80 à 110 m.

F4 : 3 chambres + 1 salon : de 90 à 110 m.

Commerces : de 35 à 400 m.

Prix : A partir de 330 000 Dhs

Commerces : A partir de 480 000 Dhs

Équipements : Mail central et mosquée

Situées à l’entrée de la ville de Fnideq, les résidences Al Massira sont très accueillantes et permettent aux résidents d’en profiter toute l’année. Imprégnés d’une architecture Arabo-Andalouse, les appartements allient confort et fonctionnalité, et offrent un ensemble de prestations de grande qualité. Ouvert sur la Méditerranée, le projet est constitué. d’immeubles en R+3 dot.s de parkings sous terrains et a.riens, con.us autour d’un mail central commercial de 600 m de long.

Oujda – Les Quais Verts

Oujda, Avenue Abdellah chefchaouni – Centre ville

Appartements

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 80 à 118 m.

F4 : 2 chambres + 2 salons : de 107 à 136 m.

F4 : 3 chambres +1 salon : de 107 à 121 m.

F5 : 3 chambres + 2 salons : de 144 à 150 m.

F6 : 3 chambres + 3 salons : de 172 à 173 m.

Prix : A partir de 702 000 Dhs

Situé au coeur du centre-ville historique d’Oujda, à côté des hôtels Ibis et Terminus, et à 5min à pied du boulevard Mohamed V, les Quais Verts sont conçus en résidences fermées et sécurisées, groupées autour de placettes végétalisées formant quatre ilots distincts, et s’intégrant ainsi au paysage urbain de la ville.

Les appartements sont dotés d’une double façade, côté allée et côte jardin, offrant ainsi un agencement fonctionnel et contemporain.

Al Hoceima – Madinat Bades

Al Hoceima, Madinat Bades

Appartements

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 82 à 100 m.

F4 : 3 chambres + 1 salon : de 103 à 224 m.

F5 : 3 chambres + 2 salons : de 125 à 244 m.

Prix : A partir de 870 000 Dhs

Équipements : Mosquée, commerces, école, collège, piscine

A quelques minutes du centre-ville d’Al Hoceima, le projet « Madinat Bades » offre des zones résidentielles et commerciales bien agenc.es, bénéficiant d’une vue sur mer ou piscine.

Mer et montagne ont inspiré les concepteurs des Résidences de Bades. L’architecture y est typiquement méditerranéenne. Elle s’inscrit de manière spontanée dans le site, et propose un cadre de vie moderne, structuré dans des résidences sécurisées.

Fès Les Andalines-Résidence du Royal Golf de Fès

Fès, Route d’ Immouzar

Villas et appartements

Villas plain-pied en front de golf : de 255 à 340 m.

Villas duplex : de 250 à 350 m.

F1 : de 65 à 85 m.

F2 : 1 chambre + 1 salon : de 90 à 120 m.

F3 : 2 chambres + 1 salon : de 110 à 160 m.

Prix : A partir de 459 000 Dhs

En immersion parfaite dans une immense oliveraie sur le prolongement du Royal Golf de Fés, les résidences des Andalines offrent à leurs résidents des vues imprenables sur le Golf et sur le Moyen Atlas. Le projet des Andalines présente des offres diversifiées de villas et d’appartements.

Les résidences sont composées d’immeubles organisés autour de patios minéraux, vous offrant ainsi un cadre de vie où se conjuguent esthétique, luminosité et fonctionnalité.

Atlas.Mtl