Transferts d’argent entre le Canada et le Maroc L’offre YallaXash Finance Ltd. : offrir un service à son juste prix Objectif principal : Baisser les coûts

YallaXash Finance Ltd. est une entreprise de service de transfert d’argent pour particuliers et gens d’affaires entre le Canada et le Maroc. C’est une nouvelle offre fidèle à la vision de leurs fondateurs et au besoin du marché de la communauté marocaine résident au Québec et au Canada et plus largement en Amérique du nord.

Un marché en évolution

Les frais de transfert d’argent au Maroc sont à un niveau très élevé : entre 600 millions et 1 milliard US$ par année sont indûment prélevés pour un volume de plus de 7 milliards US$ de rentrées de devises au Maroc. Autant de valeur que YallaXash a pour ambition de redistribuer à ses clients.

En effet, les intermédiaires sur la chaîne financière du transfert captent une part de valeur importante au regard des coûts d’opérations des technologies actuelles. Cela offre des opportunités pour de nouvelles solutions. YallaXash se positionne sur une valeur captée plus en phase avec la valeur monétaire livrée à destination du Maroc.

YallaXash veut être un acteur dans un contexte de baisse des coûts des transferts. Notre action rejoint celle du Maroc aux plans national, bilatéral et multilatéral d’agir dans le sens d’une diminution de ces coûts aux bénéfices du client final.

Notre seul objectif est de réduire les frais des transferts d’argents pour nos clients, objectif similaire à celui préconisé par la Banque Mondiale (3% au lieu de 12% de moyenne actuel pour les transferts vers le Maroc depuis le Canada). De facto, c’est augmenter le volume de rentrée d’argent vers le Maroc au profit de son économie et du bien-être des receveurs marocains.

YallaXash Finance Ltd. est avant tout une volonté d’entreprendre au service des ressortissants marocains. C’est une entreprise fondée au Canada, dont le siège est situé à Montréal, construite sur de fortes fondations éthiques.

Une offre à taux fixe

Notre objectif est de résoudre un double défi :

● Transférer le maximum de valeur monétaire des marocains résidants à l’étranger et l’amener en bout de chaîne au Maroc. Cela consiste en une baisse sensible des frais de service de transfert pour le client pour acheminer plus de valeur financière pour le support familial (les envois d’argent contribuent à plus de 75 % à financer les besoins de base de la population) et la valorisation de l’épargne des marocains résidants à l’étranger pour un investissement productif pour le Maroc.

● Augmenter le volume des rentrées de devises vers le Maroc, tout en respectant les normes réglementaires marocaines et internationales avec une démarche éthique. Cela induit une bi-bancarisation dans les pays d’envoie et de réception.

L’entreprise a pour mission de :

● Réaliser des opérations de transfert au plus près du client en réception, diminuant les coûts cachés comme les commissions sur le taux de change des devises ou le moyens utilisés pour récupérer les fonds à réception (frais bancaires de réception, temps passé à aller collecter l’argent au guichet, coût éventuel de transport)

● Partenariat avec les banques marocaines pour un service d’enregistrement des nouveaux clients et services de caisse (dépôt/retrait).

YallaXash Finance Ltd. pratique une offre à taux fixe de 2.99 $ CAD en lien avec la recommandation de la banque mondiale pour des transferts inférieurs à $ 1000 CAD par jour. Le taux de change pratiqué est transparent et basé sur le taux officiel du jour. le montant indiqué lors de la transaction est celui réellement perçu par le receveur.

La solution YallaXash Finance Ltd.

La solution technologique et logistique vise à la fois à faciliter les opérations de transfert, à en accroître la rapidité, garantir la confidentialité, assurer la sécurité et à en réduire les coûts.

Notre réseau de distribution repose sur un partenariat avec l’opérateur marocain Cashplus pour le service de livraison d’argent dans plus de 1300 agences partout au Maroc.

Nous offrons des moyens de réception digitalisés grâce à notre partenaire Damane Cash (groupe BMCE Bank) selon les trois propositions suivantes suivants :

– Retrait du cash envoyé dans plus de 800 distributeurs à billets du réseau de la banque BMCE Bank avec un simple code émis par YallaXash,

– Chargement par l’envoyeur de carte prépayée utilisable par le receveur

– dépôt du cash sur un compte bancaire

Ces partenariats nous permettent d’avoir les habilitations légales nécessaires et obligatoires pour opérer au Maroc en conformité avec le droit financier marocain établi par l’autorité gouvernementale Bank Al Maghrib. YallaXash souhaite étendre les partenariats au-delà des frontières du Maroc en s’adossant au groupe BMCE Bank en Afrique.

Diversifier l’offre et faire jouer la concurrence

YallaXash Finance Ltd. contribuera à la diversification de l’offre de service de transfert d’argent conforme aux attentes des envoyeurs et des bénéficiaires. YallaXash Finance Ltd. s’aligne sur les intérêts du Maroc en termes de développement et de renforcement de son système financier. plus largement, ses opérations visent à terme la communauté maghrébine et celle du continent africain.

La réglementation canadienne

Au Canada, les services de transfert d’argent sont réglementés par le CANAFE (centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada) et par L’AMF au Québec (autorités des marchés financiers).

YallaXash Finance Ltd. a une double licence, fédérale et provinciale. En effet, YallaXash a reçu avec succès l’agrément en tant qu’établissement de transfert d’argent ayant autorisation d’opérer des transferts d’argent de CANAFE sous l’identifiant M18317508 et de l’AMF sous la license 904085.

Le partenariat YallaXash Finance Ltd. – Damane Cash

Dans un effort de servir une plus grande communauté marocaine et notamment celle présente en Amérique du Nord, YallaXash Finance Ltd., Damane Cash filiale de BMCE Bank s’entendent à bâtir un partenariat dans le but de faciliter le transfert d’argent entre le Canada et le Maroc et de contribuer au développement du Maroc.

Le but de cette collaboration pour YallaXash Finance Ltd. est d’accélérer et augmenter le volume d’argent des MRE depuis l’Amérique du Nord vers le Maroc grâce à l’expérience et au réseau de distribution de BMCE Bank of Africa.

Yallaxash a pour vision d’être un acteur au service des immigrants pour leur donner la valeur juste pour un service fiable, rapide, et avec des frais éthiques.

YallaXash Finance Ltd. en bref

Raison Sociale: YallaXash Finance Ltd.

Tél: +1 438-795-5230

Courriel: contact@yallaxash.com

Site : www.yallaxash.com

Numéro d’entreprise du Québec: 1173339871

Numéro d’entreprise incorporation Canada: 77963 9681

Numéro licence CANAFE: M18317508, site http://www.canafe-fintrac.gc.ca

Numéro de Dossier AMF Québec: 904085, site https://lautorite.qc.ca

Partenariat au Maroc : Cashplus et Damane Cash (groupe BMCE Bank of Africa)

Atlas.Mtl