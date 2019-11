E2IP inaugure sa nouvelle usine au Maroc

e2ip, entreprise innovante en électronique imprimable et en science des matériaux, inaugure, le 22 octobre 2019, son nouveau site de fabrication spécialisé dans la réalisation de projets d’innovation en technologies de rupture, à Midparc à Casablanca. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy et du Président Directeur Général de E2IP, M. Éric Saint-Jacques.

Dix mois après la première pelletée de terre à Midparc, le site est entièrement opérationnel et se consacrera à la production de solutions d’interfaces homme-machine (HMI) et de technologies d’électronique imprimable telle que l’électronique embarquée en surfaces fonctionnelles, les films conducteurs transparents et les circuits chauffants imprimés. Avec une superficie de près de 6,000 mètres carrés, l’usine a été parfaitement adaptée pour répondre à une demande croissante d’interfaces intelligentes et de surfaces fonctionnelles, principalement pour les secteurs de l’aéronautique, ainsi que ceux du médical et de l’industriel.

Par ailleurs, en se situant à Midparc au sein du pôle aéronautique Marocain (plusieurs multinationales et 16,700 employés œuvrant dans ce secteur géographique) et grâce aux formations offertes aux employés de e2ip par IMA (Institut des Métiers de l’Aéronautique), l’entreprise se positionne davantage comme un acteur majeur dans l’industrie aéronautique.

L’ouverture de cette nouvelle usine, constitue une démarche complémentaire dans l’élargissement de l’entreprise au niveau international et deviendra le centre mondial de production pour les produits de e2ip à haut volumes.

Elalamy a souligné à cette occasion que « cette première implantation internationale en dehors de l’Amérique du nord atteste de l’attractivité et de la qualité de la plateforme aéronautique marocaine ». Et d’ajouter que « cette nouvelle usine permet de localiser au Maroc un nouveau métier pionnier, de renforcer la supply-chain locale et de se positionner sur de nouvelles spécialisations à forte valeur”.

« L’entreprise a plus que doublé ses revenus au cours des deux dernières années et les doublera encore au cours des 24 prochains mois. Cette usine nous permettra d’appuyer notre stratégie de croissance, tout en desservant encore mieux nos clients multinationaux, meneurs de leurs marchés respectifs et au premier plan mondial de la transformation vers l’électronique imprimable » a déclaré M. Saint-Jacques. « Le positionnement géographique de Casablanca permet une intégration plus efficace avec nos clients qui déploient leurs infrastructures opérationnelles principalement en Amérique du Nord et en Europe ».

Ce nouveau site, reflète parfaitement la nouvelle vision de e2ip – une société en pleine croissance, axée sur l’innovation, et qui depuis 3 ans approfondie son portefeuille de propriétés intellectuelles en technologies de rupture dans le domaine de l’électronique imprimable par le biais de son partenariat stratégique avec le Conseil National de Recherche du Canada.

A propos de e2ip :

e2ip technologies est la société mère d’un certain nombre d’unités d’affaires spécialisées dans les solutions d’interface homme-machine (IHM) et les technologies de l’électronique imprimable. e2ip se concentre particulièrement sur l’innovation et la recherche scientifique, afin d’étendre son portefeuille de PI (propriété intellectuelle) et de technologies de rupture innovantes. Pour plus d’informations, visitez notre site web au : www.e2ip.com

