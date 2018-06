15ème Iftar du dialogue du Groupe Atlas Media. Célébrer la diversité et le dialogue

Près de 400 invités étaient présents le 18 mai dernier pour partager le 15e Iftar du dialogue qui organisé chaque année par le groupe Atlas Media a l’occasion du mois de Ramadan.

Le temps d’une soirée, les élus des trois paliers gouvernementaux ont marqué leur présence lors de ce rendez-vous annuel qui était présidé par Marie Montpetit, Députée de Crémazie et Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la Langue française.

Selon Madame Montpetit qui assistait pour la quatrième année à l’évènement, le Iftar lui a permis d’en apprendre beaucoup sur le Ramadan, le partage, la sérénité, la paix, la cohésion et le vivre ensemble : « C’est un privilège pour moi d’avoir grandi d’un point de vue personnel…le message que l’on doit retenir c’est que l’on célèbre la diversité et les moments que l’on partage ensemble. C’est le début d’une soirée parce que l’on s’apprécie et l’on se retrouve dans nos différences et surtout dans nos ressemblances…le mois de Ramadan est une occasion pour célébrer cette différence et cette ressemblance ».

Alors que les années précédentes l’Iftar se déroulait à Montréal, le choix a été de porter l’évènement à Laval et ainsi d’associer tout le Grand Montréal à ce rendez-vous qui réunissait les personnalités politiques suivantes:

– M. Abdelghani CHERIAF, Consul Général de l’Algérie

– M. Abdelhaq SARI, Conseiller de ville Montréal Nord

– M. Abdolah Kaya, Chargé d’Affaires a.i. Ambassade du Maroc au Canada

– Mme Alexandra Mendes, Députée fédérale pour Brossard-Saint-Lambert

– Mme Anie Samson, Invitée d’honneur, mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extention

– M Aref Salem Conseiller de ville Saint-Laurent

– M Angelo Iacono, Député féderal pour Alfred-Pellan

– Mme. Aglaia Revelakis, Conseillère municipale du district de Chomedey

– Brigadier- général Luis de Sousa, Forces armées canadiennes

– Mme Chantal Rossi, Conseillère de ville Montréal Nord

– Mme Christine Black, Mairesse de Montréal-Nord

– M. David De Cotis, Maire Suppléant de Laval

– M. Denis Coderre, Invité d’honneur, 44e maire de Montréal.

– M Emmanuel Dubourg, Député fédéral pour Bourassa

– Mme Emmanuela Lambropoulos, Députée fédérale pour Saint-Laurent

– Mme Eva Nassif, Députée fédérale pour Vimy

– M. Frantz Benjamin, Conseiller de Ville Saint-Michel

– M. Guy Ouellette, Député provicial de Chomedey

– Mme Habiba Zemmouri, Consule Générale du Royaume du Maroc à Montréal

– M. Jean Habel Habel, Député provicial Sainte-Rose

– M. Jean-Marc Poirier, Conseiller de Montréal-Nord

– Mme Marie Montpetit, Ministre de la Culture et des Communications, Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

– M. Mario Beaulieu, Député féderal pour La Pointe-de-l’Île

– Mme Mary Deros, Conseillère de ville Parc-Extention

– M. Mohammed Brihmi, Juge de paie à Toronto

– Mme Renée-Chantal Belinga, Conseillère Montréal-Nord

– Mme Rita de Santis, Députée provinciale de Bourassa-Sauvé

– M. Saúl Polo, Député provincial de Laval-des-Rapides

– M.Younes Boukala, Conseiller de l’arrondissement Lachine . Le tout nouveau Conseiller de Ville de Marie-Clarac à Montréal-Nord

Abdelhaq Sari en a profité d’ailleurs pour livrer un message pour l’occasion : « Aujourd’hui on est très content d’être ensemble ici à l’occasion de ce mois sacré de Ramadan. C’est un mois de partage et de dialogue entre plusieurs diversités communautaires.

Nous sommes ici Château Royal à Laval pour fêter le 16e anniversaire du Groupe Atlas Media. On est fier de ce groupe. On lui souhaite une longue vie, de la réussite et qu’il soit comme aujourd’hui toujours inclusif ».

Ceux qui œuvrent au devenir commun…

L’Iftar du dialogue célébrait donc la 16e année du Groupe, dont une partie des recettes de la soirée ont été versés au profit de l’organisme de bienfaisance Human Concern international, qui œuvre depuis 40 ans pour concrétiser différents projets dans 44 pays. Pour son Directeur régional à Montréal, M. Mustapha Alaoui, l’organisme a

récolté plus de 150 millions de dollars et contribue à des projets de charité à travers le monde et s’investit activement pour participer à l’organisation de la fête du Trône du Maroc à Montréal.

Cette soirée citoyenne telle que le rappelait M. Abdelghani Dades Éditeur du journal Atlas, était aussi l’occasion de rendre hommage à des femmes et des hommes qui œuvrent pour le bien-être commun dans la société.

Parmi les personnes honorées, M. Mohamed Ghaya Kadmiri dit (Cortez) dont la carrière au sein de la ville de Montréal et son engagement communautaire n’est plus à démontrer.

Mme Kadidja Erbib fondatrice de l’Association AIME Québec qui reflète le vivre ensemble, était aussi honorée : « Je remercie Rachid Najahi et Abdelghani Dades de m’avoir invité. Je me sens très privilégiée étant québécoise d’origine marocaine d’être là et d’être honorée par le Groupe Atlas Media ».

Le journaliste Ahmed Malki était aussi honoré lors de la soirée pour l’œuvre qu’il a accompli durant toute sa vie professionnelle. Avec 25 ans de carrière et une retraite bien méritée, ce professionnel des médias a parcouru le monde avant de venir au Canada pour s’y installer. Il a travaillé d’abord à Vancouver, puis en Saskatchewan avant de s’établir à Montréal, il confiait partager cet hommage avec toute la communauté marocaine qui est établi au Québec : « La communauté m’impressionne de plus en plus par son organisation et par cet esprit de solidarité. Là on peut parler d’une communauté qui commence à faire parler d’elle par ses actions et j’espère que cela va continuer ».

À travers le souper du Iftar, le groupe Atlas media a aussi voulu rendre hommage à deux icones du vivre ensemble, à savoir M. Denis Coderre ancien Maire de Montréal et Mme Anie Samson dont le long parcours politique au niveau municipal l’a conduit à être élue Mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, poste qu’elle a occupé de 2005 à 2017. Mme Samson qui est aussi connue pour son engagement au sein de la communauté maghrébine a marqué sa présence encore une fois en assistant à l’Iftar du Groupe Atlas Media : « C’est toujours un succès mais c’est aussi toujours un plaisir à chaque année de se rencontrer pour partager le début du Iftar avec de bons amis…Partager un repas avec tout le monde et avec toute cette mixité c’est vraiment important et j’en profite pour souhaiter à tous Ramadan Moubarak Karim ».

À l’aube des élections provinciales, l’Iftar du dialogue livre donc un message fort pour célébrer la diversité et le vivre ensemble.

Par Réda Benkoula, journal L’Initiative