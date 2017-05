Une action au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine. Quand jeunesse veut, jeunesse peut !

La fondation Trône d’enfants a annoncé officiellement le 12 mai que le montant total de la levée de fonds de l’événement 4 à 7-réseautage organisé le 5 du même mois : « Échangez avec les entreprises d’ici au profit de la Fondation CHU Ste-Justine. » est de 1065$.

Trône d’enfants, un projet ambitieux qui prend un incroyable envol alors que lancé, ex nihilo, par une jeunesse québécoise issue de la diversité. Une jeunesse dont la motivation est si fervente qu’ils voient en chaque collaboration et chaque plateforme d’expression une reconnaissance respectueuse de leur implication dans la consolidation des liens au sein de notre communauté canadienne dans son ensemble.

L’événement d’échange avec les entreprises a été organisé dans les locaux de la Caisse Desjardins-Marché central à Montréal, principal partenaire de la fondation. Plusieurs dignitaires et chefs d’entreprises était présents pour applaudir le travail de cette jeunesse qui est orienté vers le caritatif et l’entraide. Un travail qui demande beaucoup d’implication, de passion et de concession.

Chacune de leurs actions est une consécration en soi de l’inclusion réussie d’une jeunesse sur laquelle nous allons pouvoir compter pour rejoindre les rangs de la relève politique et économique canadienne au sens large et québécoise spécifiquement.

Lorsque nous posons la question à la jeune Imane Boudaa, Présidente et co-Fondatrice de Trône d’enfants sur le succès amorcé de ce jeune organisme, sa réponse est simplement : « Nous sommes les leaders de demain et lorsque nous faisons les choses, nous les faisons bien. »

Rappelons-le, la mission première de Trône d’enfants est de soutenir les enfants les plus nécessiteux de partout dans le monde si le besoin est manifesté par un organisme étranger et foncièrement ceux du Canada, en s’assurant de combler leurs besoins en matière d’éducation, de santé et de sécurité et ce par le biais de la vente d’une ligne de vêtements proposée sur le site web : www.childrensthrone.com.

Un seul sentiment émane de leurs actions participatives ; une grande confiance en ces jeunes âmes charitables, altruistes et créatrices du changement.

Selma Regragui