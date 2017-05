Cinq originaires du Maroc parmi «Les personnalités qui ont fait bouger le Québec» en 2016

Pour une seconde année consécutive, le mois de mai est entièrement dédié à la diversité.

« Il a été décidé il y a deux ans, de doter le Québec d’un événement dédié spécialement à la promotion du vivre-ensemble et de la diversité durant tout le mois de mai, dénommé le ” Mois de la Diversité “, déclare Donald Jean, initiateur du projet.

«Cette plateforme événementielle est appelée à promouvoir en l’espace d’un mois diverses manifestations devant souligner la singularité du vivre-ensemble montréalais, québécois et canadien» affirme-t-il.

L’initiative avait été accueillie avec faveur par de nombreux organismes et institutions ainsi que dans les communautés culturelles constituant la mosaïque humaine montréalaise qui ont réagi avec enthousiasme à ce «Grand Rendez-Vous de métissages, d’échanges, de découvertes, qui sera ponctué de différentes rencontres au cours desquelles, la diversité et la société d’accueil sont invitées à partager».

Le mois de la diversité 2017 a été lancé le 3 mai écoulé au cours d’une cérémonie organisée dans le grand hall de l’Hôtel de ville sous la présidence de M. Franz Benjamin, président du Conseil de Ville. , le Mois de la Diversité révélera le 3 mai prochain les activités retenues dans le cadre de cette célébration.

Le Mois de la diversité 2017 connaitra son point d’orgue le 25 mai prochain au cours d’une soirée de gala au cour de laquelle seront récompensés, entre autres, les lauréats de la 5ème édition du TOP 20 de la Diversité.

Inédit dans l’histoire du TOP 20 de la Diversité, la grande révélation des lauréats 2016 de l’unique et prestigieux palmarès québécois de la diversité s’est déroulée, pour la première fois, depuis son lancement en 2012, en présence des récipiendaires.

Contrairement aux éditions antérieures qui se faisaient en ligne, le suspense ou la sensation liée la divulgation du TOP 20 n’était ni virtuelle, ni en différé, mais ”live” au centre-ville de Montréal, au siège-social de la Banque Nationale, le présentateur en titre dudit baromètre et du MosaïCocktail, l’événement qui servait de tribune d’accueil à une telle révélation.

Organisé en prélude à la tenue des ”Grands Prix Mosaïque: les Lys de la Diversité”, l’événement a affiché complet en accueillant environ 200 personnes curieuses de découvrir les lauréats de cette nouvelle promotion.

Signe de la pleine satisfaction de l’assistance: en présence notamment de la vice-présidente Régionale-Montréal centre-ville, à la Banque Nationale, Caroline Dubé, du PDG de Médiamosaïque, M. Donald Jean et des membres du Conseil éditorial de l’Agence, des discours et témoignages émouvants, y compris ceux des récipiendaires, fiers de faire leur entrée au palmarès à titre de Personnalité de l’Année, ont été chaudement applaudis par la foule qui a assisté à cette grande première.

Cinq originaires du Maroc parmi les lauréats

Parmi les personnalités politiques, culturelles et des milieux d’affaires qui ont été distinguées cette année, aux côtés entre autres de Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, quatre originaires du Maroc ont été distingués cette année.

Il s’agit de Patricia Rimok, ancienne haut fonctionnaire et actuellement femme d’affaires dans le domaine culturel, de Daniel Amar, Directeur général de la Commission Séfarade Unie du Québec (CSUQ) et de Abdelghani Dades, éditeur du bimensuel Atlas.Mtl, tous deux par ailleurs membres du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME); de l’éminent professeur Jamal Chaouki (École Polytechnique de Montréal) et de l’homme d’affaire et chantre de la musique andalouse à Montréal Avram El Arrar.

Ils seront récompensés au cours du 5ème Gala de la Diversité, dont le déroulement, le 25 mai prochain, constituera la cérémonie de clôture du Mois de la Diversité 2017.

Atlas.Mtl