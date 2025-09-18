حفل يفوق التوقعات: المهرجان المغربي في لافال يحقق نجاحًا ساحقًا بالإجماع

شهد يوم الاحد، 14 سبتمبر 2025، الدورة العاشرة من المهرجان المغربي التي سطرت تاريخًا جديدًا في لافال، مقدمةً عرضًا فريدًا سيبقى خالدًا في الذاكرة. تحت أشعة شمس ساطعة ودرجات حرارة معتدلة، عاشت آلاف العائلات يومًا لا يُنسى في جو ساحر، ودي ومفعم بالروح الأسرية. كان حقًا نفحة من المغرب في قلب لافال

​حشد مؤسساتي غير مسبوق

​تميزت هذه الدورة بالحضور الاستثنائي لرئيسها الفخري، عمدة لافال السيد ستيفان بوير، وكوكبة مرموقة من الشخصيات. وشرف المجتمع المغربي بشكل خاص بالمشاركة اللافتة للقنصلة العامة للمملكة المغربية بمونتريال، السيدة ثريا جبري، يرافقها سبعة من كبار موظفي القنصلية، وهي بادرة ذات رمزية كبيرة لامست قلوب جميع المشاركين

​جمع الحدث حشدًا مهيبًا من الشخصيات البارزة التي تمثل مختلف الأحزاب السياسية، على منصة هذا الحفل العظيم: نائبان فيدراليان، زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، ستة نواب إقليميين، سبعة عُمد وعميدات مدن، زعيم حزب « بروجي مونتريال »، اثنا عشر مستشارًا بلديًا، بالإضافة إلى أربعة عشر مرشحًا للانتخابات البلدية في منطقة مونتريال الكبرى. إنه حشد وتقارب سياسي استثنائي اعتادت عليه مجموعة « أطلس ميديا » خلال فعالياتها على مدار الـ 25 سنة الماضية

تنظيم متميز وأرقام معبرة

​حققت هذه الدورة العاشرة مستويات عليا من التنظيم بفضل تعبئة مذهلة: 35 متطوعًا متمرسًا، كوكبة من 18 فنانًا موهوبًا أمتعوا الحضور، 10 من رجال الأمن، ممرضان مسعفان، و19 عارضًا قدموا كل روعة الثقافة المغربية.

​يُقاس النجاح التام لهذا الحدث أيضًا بسجل أمني مثالي: صفر حوادث تذكر، مما يؤكد الجودة التنظيمية التي لا تشوبها شائبة والروح المدنية الرائعة للمشاركين

​عزز الحضور الودود لثلاث شرطيات من لافال، اللواتي قدمن للمشاركة في أنشطة التوظيف والتوعية، الروابط الثمينة بين المجتمع وخدمات الأمن العام

​مهرجان من الألوان والفخر المغربي

​قدم الحدث مشهدًا بصريًا آسرًا بمئات الأعلام المغربية التي ترفرف، وبحر من القمصان بألوان المنتخب الوطني المغربي. وكان قميص حكيمي الأيقوني رقم 2 هو الأكثر انتشارًا، حيث ارتدته مئات من الشباب والبالغين بحماس وفخر معدي

​قدم 18 راكب دراجات نارية مغربيا من كيبيك مساهمتهم المذهلة في هذا المهرجان المجتمعي، مما أضاف بعدًا فريدًا لهذا الاحتفال الذي لا يُنسى

​نجاح بتدبير منظمين مخضرمين

​هذا النجاح الباهر هو ثمرة عمل لجنة تنظيمية متميزة، نتاج للتحالف المثالي بين أربع هيئات ديناميكية: مجموعة « أطلس ميديا » برئاسة السيد رشيد نجاحي الرؤيوية، جمعية « مبادرة المغرب-كندا » التي تديرها السيدة لبنى شروق ببراعة، نادي « راكبي الدراجات النارية المغاربة في كيبيك » بقيادة السيد جواد العلوي بشغف، وجمعية « أنيير » التي ترأسها السيدة نعيمة بتفانٍ

​كما أصبح هذا النجاح الساحق ممكنًا بفضل المساهمة القيمة لـ 23 شريكًا مؤسساتيًا وتجاريًا مخلصًا، الذين ساهموا في النجاح الكبير لهذا اليوم التاريخي. فبفضل دعمهم السخي، تم تغطية جزء كبير من الميزانية، مما يجسد تمامًا روح التضامن والتعاون التي تشكل قوة هذا المجتمع الموحد

​لقد خلقوا معًا حدثًا ذا جودة استثنائية يحتفي بتقاليد المغرب بلمعان بينما ينسج روابط ثقافية دائمة في قلب كيبيك

​موعد محدد للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة

​بعد هذا النجاح الهائل والحماس المتدفق من المشاركين، يطلق المنظمون بالفعل الدعوة للدورة الحادية عشرة التي تعد بأن تكون أكثر تميزًا. هذا الوعد الجميل يؤكد الترسخ النهائي للمهرجان المغربي في التراث الثقافي لكيبيك

​ربع قرن من النجاح، مجتمع مشرق، ومستقبل واعد: لقد ترك المهرجان المغربي في لافال بصمته الشرعية والدائمة على أرضه

​لجنة تنظيم المهرجان المغربي في لافال

admin@atlasmedias.com