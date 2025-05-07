تكريم مستحق للسيد نجاحي رشيد: إشادة بمسيرة حافلة بالعطاء في كيبيك وكندا

مونتريال، كيبيك، كندا – شهدت الأيام الأخيرة تكريمًا مميزًا للسيد نجاحي رشيد، وهو شخصية بارزة في الجالية المغربية الكندية وقطاع الإعلام في كيبيك، وذلك تقديرًا لمساهماته القيمة والتزامه المدني المثالي على مدار ربع قرن

في الثالث والعشرين من أبريل 2025، شهد برلمان كيبيك لحظة مؤثرة حيث ألقى النائب عن دائرة الأكادي، السيد أندريه ألبير مورين، إعلانًا رسميًا مؤثرًا أشاد فيه بمسيرة السيد نجاحي وإسهاماته الهامة في المجتمع الكيبيكي والكندي. وقد سلط الإعلان الضوء بشكل خاص على التزامه الدائم في مجال الاتصال، ودعمه الثابت للجالية المغربية والمغاربية في كيبيك وكندا، بالإضافة إلى مشاركته المدنية الفاعلة

وقد جرى هذا الحدث بحضور أعضاء من الحكومة والعديد من النواب الذين أتوا بأعداد كبيرة لتكريم وتهنئة السيد نجاحي على هذا التقدير المستحق. وقد أعرب السيد نجاحي عن امتنانه العميق لهذا التكريم، مشيدًا بمبادرة النائب مورين وجهود فريقه في تنظيم هذا اليوم الذي لا يُنس

وتوجت هذه الاحتفالات بتسليم السيد نجاحي وسام الجمعية الوطنية في كيبيك خلال حفل بهيج أقيم يوم الأحد الموافق للرابع من شهر مايو 2025 في المركز الثقافي المغربي « دار المغرب » في مونتريال. وقد حضر هذا الحدث رفيع المستوى سعادة السيدة ثريا عثماني، سفيرة المملكة المغربية في كندا، والسيدة فاطمة براو، نائبة القنصل العام للمملكة المغربية، بالإضافة إلى قناصل ونائبي قنصل آخرين، وشخصيات سياسية وبرلمانية من المستويين الفيدرالي والمحلي، وممثلين عن مختلف بلديات مونتريال وضواحيها

وقد تضمن الحفل كلمات ثناء وإشادة بإنجازات السيد نجاحي ودوره المحوري في خدمة الجالية المغربية وتعزيز التبادل الثقافي بين كيبيك وكندا والمغرب. وفي كلمتها، أعربت سعادة السفيرة ثريا عثماني عن فخرها بتكريم السيد نجاحي، مشيدة بالتزامه ومهنيته ومساهمته الأساسية في تعزيز صورة المغرب والمغاربة في كندا

كما تم عرض شهادات فيديو من شخصيات سياسية أخرى لم تتمكن من الحضور، من بينها السيدة كريستين فريشيت، وزيرة الاقتصاد والابتكار والطاقة في كيبيك، والسيدة إيميلي تويلييه، عمدة منطقة كارتييه فيل في مونتريال، اللتان أشادتا بجهود السيد نجاحي ومساهماته في المجتمع

وشهد الحفل لحظات مؤثرة تضمنت عرضًا لإنجازات السيد نجاحي وإعادة بث لتصريح النائب في الجمعية الوطنية بشأنه. كما تجلى الجانب الإنساني للسيد نجاحي عندما أتيحت الفرصة لسيدة مغربية للتحدث عن حالة ابنها المريض وطلب المساعدة

وفي ختام الحفل، قام النائب أندريه ألبرت مورين بتسليم وسام الجمعية الوطنية للسيد نجاحي، مشيدًا بدوره كباني للجسور ومصدر إلهام للجالية. كما تم تقديم شهادة تقدير له وللسيد عبد الغني دادس، المؤسس المشارك لمجموعة أطلس ميديا

وقد عبر العديد من الحضور عن تقديرهم العميق للسيد نجاحي وتأثيره الإيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم، مؤكدين على قيادته المثالية وقدرته على الإلهام والتوحيد. ويُعد هذا التكريم بمثابة شهادة قوية على مسيرة السيد نجاحي الحافلة بالعطاء والالتزام، ودافعًا له لمواصلة العمل بنفس الشغف والتصميم من أجل رفاهية المجتمعات في كيبيك وكندا

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