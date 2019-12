Spectacle coloré en clôture de la Semaine culturelle marocaine de Toronto

Un spectacle haut en couleurs mettant en vedette le Maroc pluriel a clôturé la Semaine culturelle marocaine de Toronto, organisée par l’ambassade du Royaume au Canada en commémoration du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

La clôture de cette manifestation dimanche soir s’est déroulée en présence d’un public nombreux venu apprécier une riche tradition de mode, de musique et de danse.

L’événement a été rehaussé par un défilé de caftan, devenu véritable ambassadeur de la culture marocaine. Le public s’en est donné à cœur joie, aux rythmes de danses folkloriques interprétées par Sahar Groupe, une prestation marquée par deux cérémonies traditionnelles concomitants du mariage musulman et juif marocain qui ont emporté les convives dans un périple mythique.

“La Semaine culturelle a sans doute fourni à nos invités une plateforme pour approfondir leur connaissance de la diversité culturelle, artistique et religieuse marocaine et de la riche histoire de ce royaume africain, arabe et méditerranéen”, a indiqué à cette occasion l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani.

Elle fait partie des initiatives à même de contribuer au raffermissement des excellents liens diplomatiques et de coopération profonds qui existent entre le Canada et le Maroc depuis 57 ans, a relevé la diplomate.

Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée au Musée Aga Khan et à l’Esplanade de Métro hall de Toronto, a offert l’opportunité pour mettre en avant les diverses facettes de la culture et du patrimoine marocains et faire valoir l’un des aspects fondamentaux du savoir-vivre et de la riche civilisation marocaine aux multiples affluents.

Histoire, artisanat, arts plastiques, art de vivre, gastronomie, folklore, chanson avec notamment l’orchestre andalou de Montréal et Sahar Groupe, sont autant de domaines proposés au public tout au long de cette semaine.

Le coup d’envoi de l’évènement avait été donné par deux cérémonies de lever du drapeau marocain en présence de nombreux dignitaires canadiens fédéraux et provinciaux : la première organisée à la mairie de Toronto le 17 novembre et la seconde au parlement de l’Ontario le 18 novembre.

“Nous sommes très fiers que le drapeau marocain soit levé deux fois, au North York Civic Center et devant le bâtiment du Parlement, pour marquer la commémoration du 64ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance”, a déclaré de son côté Simon keslassy, président de la communauté juive marocaine de Toronto.

Keslassy a présenté ses remerciements au gouvernement de l’Ontario “pour nous avoir fait l’insigne honneur de hausser le drapeau de mon pays le Maroc ici à Queen’s Park”, soulignant que le Royaume a toujours été une terre de tolérance et de cohabitation.

Au programme de la Semaine de la culture marocaine de Toronto figurent également des conférences animées par des académiciens de renom sur les thèmes centrés notamment sur le dialogue interculturel, les apports de la communauté juive dans le nord de l’Afrique et l’université Al-Qaraouiyine.

Un forum économique s’est tenu, par ailleurs, avec la participation de représentants de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), Casablanca Finance City, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la Chambre de commerce Canada-Maroc.

Organisée en collaboration avec le consulat du Maroc et le centre culturel Dar Al Maghrib à Montréal, des partenaires institutionnels marocains et canadiens et des associations de la société civile de la communauté marocaine à Toronto de confession musulmane et juive, la Semaine culturelle marocaine a été marquée aussi par une exposition de photographies de Casablanca, la projection d’un documentaire sur l’artisanat ainsi qu’un atelier de calligraphie arabe et des spectacles pour enfants.

Par ailleurs, un Consulat mobile a été organisé à Toronto en vue de rapprocher l’administration des membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.

Toronto, 26/11/2019