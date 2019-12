Course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Dominique Anglade veux «Bâtir Demain»

La députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, Dominique Anglade, a officiellement annoncé, dans sa circonscription, sa candidature pour devenir la prochaine cheffe du Parti libéral du Québec. Dominique Anglade a passé les six derniers mois à sillonner le territoire du Québec pour aller à la rencontre des militants afin de connaître leurs préoccupations et leurs aspirations. Dans le cadre du lancement officiel de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade a partagé les constats de cette tournée de consultations et sa vision pour moderniser et faire prospérer le Québec. Plus que jamais, les Québécoises et les Québécois ont besoin de se rassembler et de bâtir un Québec pour tous ! Le slogan de campagne « Bâtir demain » marque le début de l’élaboration d’un projet « Pour éviter la division, il est impératif que nous rassemblions les Québécois derrière un projet commun et inclusif. Un projet où tout le monde à sa place et où tout le monde peut participer à sa façon et à la hauteur de ses talents », explique Dominique.

Une plateforme en 5 axes

❖ Rassembler – Un parti rassembleur

❖ Bâtir – Une identité forte et inclusive

❖ Demain – Un Nouveau Pacte Économique pour le Climat

❖ Partout – Une Charte des Régions pour des régions prospères

❖ Pour Tous – Une chance égale pour tous

«J’invite tous les québécois qui aspirent à mieux à rejoindre notre mouvement et reconstruire un Parti libéral du Québec emballant qui saura rassembler les Québécoises et les Québécois autour du projet de société que nous leur proposerons. Demain débutera officiellement la course à la chefferie du PLQ» a déclaré Mme Anglade. «Le Québec a besoin que nous nous rassemblions pour « bâtir demain », a-t-elle ajouté.

Pour cette annonce, Dominique était entourée de militantes et militants, d’anciens députés et de plusieurs collègues de l’Assemblée nationale du Québec, Frantz Benjamin, député de Viau; David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee; Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeois; Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier; Carlos Leitao, député de Robert-Baldwin; Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard; Saul Polo, député de Laval-des-Rapides; Jean Rousselle, député de Vimont; Monique Sauvé, députée de Fabre; Christine St-Pierre, députée de l’Acadie et Katheleen Weil, députée de Notre Dame-de-Grace.

● Les 5 axes de la plateforme sont disponibles au www.dominique2020.ca