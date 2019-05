XVIème édition de l’Iftar du Dialogue Atlas Media   Contingences, engagements et courage

Une fois l’an, le Groupe Atlas Media et son produit-phare, le bimensuel Atlas.Mtl, convient les Canadien(ne)s, Québécois(es) et Montréalais(es), à se réunir pour partager un repas et quelques idées; quelques idées sur ce que nous faisons, collectivement ou individuellement, pour mériter de vivre ensemble.

Cette rencontre constitue également une belle occasion de rendre hommage à des femmes et des hommes de toutes appartenances et de tous horizons qui ont su agir pour que les idéaux de convivence que nous prônons depuis les premiers pas d’Atlas Media trouvent place dans la cité et contribue à en modeler les us.

La sélection des personnes à honorer est un travail continu, à l’année, confié à un groupe de travail dont les membres, à travers les choix qu’ils effectuent, envoient en fait chaque année, un message rendu nécessaire par l’avènement sur le devant de la scène de tel ou tel enjeu social, par la nécessité de soutenir une tendance émergente ou de décrier une déviance naissante.

Cette année, le groupe de travail a décidé que seraient honorées des personnalités issues de la diversité montréalaise, québécoise et canadienne, élues aux différents paliers de gouvernement.

Vous conviendrez avec nous que c’est là un choix judicieux.

D’abord parce qu’il rend justice à l’engagement de ces hommes et de ces femmes qui ont pris sur eux de servir les autres, de nous servir.

Ensuite parce qu’il souligne ce rare courage de se faire l’étendard vivant de cette vérité que la différence n’empêche pas d’œuvrer au devenir commun, n’empêche pas de contribuer à l’édification d’une société qui nous ressemble et qui reflète les nouvelles réalités humaines du pays.

Enfin parce qu’elles et ils sont des modèles pour toutes celles et tous ceux qui ont des attentes, des espoirs et des rêves et qui se laissent pourtant décourager par des contingences sommes toutes surmontables.

Bon Iftar 2019 à tous.