…Pour célébrer le vivre-ensemble

L’Iftar 2019 vu par Maghreb Arabe Presse

Les valeurs du dialogue, de l’inter-culturalité et du vivre ensemble ont été à l’honneur, vendredi (10 mai 2019) à Montréal, dans le cadre de la 16ème édition “Iftar du dialogue”, organisée par le groupe de presse Atlas Média en présence d’un parterre de personnalités du monde de la diplomatie, de l’économie, de la culture et de la société civile.

Organisé en commémoration du 17ème anniversaire de ce groupe de presse québécois, cet Iftar était une occasion de rendre hommage à des personnalités canado-marocaines qui se sont distinguées par leur engagement notamment politique. Issues de la diversité montréalaise, québécoise et canadienne, elles sont élues aux différents paliers du gouvernement.

Donner généreusement aux autres

Dans une allocution de circonstance lue en son nom par le député fédéral, Emmanuel Dubourg, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a indiqué que “durant le Ramadan nous rendons un hommage particulier à notre communauté musulmane canadienne qui depuis longtemps fait partie intégrante de la croissance de notre pays”.

Le Ramadan est une période de solidarité communautaire durant laquelle les musulmans se rassemblent avec la famille et amis pour prier et partager l’Iftar, a dit M. Trudeau, soulignant que ce mois sacré “rappelle à chacun de nous l’importance de se montrer reconnaissant pour les nombreux dons que la vie nous a faits et donner généreusement aux autres dans notre communauté et aux quatre coins du monde”.

Une meilleure perception de l’Autre

Même son de cloche chez Mme Souriya Otmani, ambassadeur du Maroc au Canada, qui a souligné que le Maroc croit, défend et promeut depuis toujours le dialogue interconfessionnel et interculturel.

“Avec les grands bouleversements que connait le monde, lequel est en proie dans plusieurs régions et pays à des poussées et replis nationalistes et identitaires, ce dialogue interconfessionnel et interculturel constitue un puissant outil et vecteur qu’il convient d’utiliser pour contribuer à une meilleure perception et connaissance entre personnes appartenant à différentes cultures, religions et sociétés”, a indiqué Mme Otmani.

Mériter de vivre ensemble

Pour sa part M. Abdelghani Dades, Éditeur du groupe de presse, a fait savoir que cet événement se veut un rendez-vous annuel pour “partager un repas et quelques idées sur ce que nous faisons, collectivement ou individuellement, pour mériter de vivre ensemble”.

“Cette rencontre constitue également une belle occasion de rendre hommage à des femmes et des hommes de toutes appartenances et de divers horizons qui ont su agir pour que les idéaux de convivence que nous prônons depuis les premiers pas d’Atlas Media trouvent place dans la cité et contribuent à en modeler les us”, a-t-il dit, estimant que ces personnes sont des modèles pour toutes celles et tous ceux qui ont des attentes, des espoirs et des rêves et qui se laissent pourtant décourager par des contingences sommes toutes surmontables.

Dans une ambiance conviviale, des trophées ont été remis à ces personnalités en reconnaissance à “l’engagement qu’ils ont pris sur eux de servir les autres et de se faire l’étendard vivant de cette vérité que la différence n’empêche pas d’œuvrer au devenir commun, n’empêche pas de contribuer à l’édification d’une société qui reflète les nouvelles réalités humaines du pays”.

Chaque année, pour célébrer l’anniversaire de sa création le médias québécois Groupe Atlas dirigé par Abdelghani Dades et Rachid Najahi, convie les membres de la communauté maghrébine ainsi que des personnalités de la société canadienne à un Iftar dialogue.

Maghreb Arabe Presse