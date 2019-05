Mme Souriya Otmani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc à Ottawa. Construire ensemble…

«Bonsoir, et meilleures salutations à vous tous, Honorables dignitaires, Membres du Parlement du Canada , de l’Assemblée nationale du Québec, Mesdames et Messieurs les Représentants des Mairies et Arrondissements de Montréal, Mme la Consule Générale du Royaume du Maroc à Montréal, Monsieur le Directeur du Centre Culturel Marocain, chers compatriotes, chers amis.

Il me fait grand plaisir et grand honneur de me retrouver à nouveau parmi vous, après 8 années d’interruption, pour partager le traditionnel et désormais incontournable iftar du Dialogue, organisé, durant le mois sacré du ramadan, par le Groupe Atlas media.

Je suis ravie de voir réunies autour de la table d’honneur et dans la salle autant de personnalités et de convives d’horizons divers, qui nous font l’honneur et le privilège de venir nombreux tout comme à l’accoutumée, partager cet iftar , mais pas uniquement cela, il s’agit aussi et surtout de vivre et ressentir ce qui nous anime tous et qui a fait que nous avons convergé tout naturellement vers ce rassemblement , à savoir un sentiment et un esprit de paix, d’humilité, de solidarité, de promotion du vivre ensemble et du construire ensemble, et ce dans le plein respect des spécificités , des traditions , des coutumes qui sont propres à chacun d’entre nous et à nos cultures et à nos sociétés respectives.

Mesdames et Messieurs, l’évènement est trop important et de haute portée symbolique, pour que je ne le rappelle pas encore une fois, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en recevant Sa Sainteté le Pape François, fin mars 2019 à Rabat, déclarait à son illustre hôte, ou plutôt lui rappelait et à travers lui, au reste du monde, le contenu d’un des plus célèbres versets du Saint Coran :

قال الله تعالى, بسم الله الرحمان الرحيم : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” صدق الله العظيم.

Et SM d’expliquer à son illustre hôte, je cite « les religions et les peuples existent, non pour se tolérer, mais bien pour s’ouvrir l’une à l’autre, les uns aux autres, pour se connaitre et pour se faire du bien l’une à l’autre, et les uns aux autres ».

Une culture du dialogue

Mon pays , le Royaume du Maroc, croit , défend et promeut depuis toujours le dialogue interconfessionnel et interculturel, soutenant qu’il est , surtout par les temps que nous vivons et les grands bouleversements que connait notre monde, lequel est , vous le savez tous en proie en plusieurs régions et pays, à des poussées et replis nationalistes et identitaires, ce dialogue interconfessionnel et interculturel, auquel il faut également ajouter la culture et l’éducation, constituent de puissants outils et vecteurs qu’il convient d’utiliser pour contribuer à une meilleure perception et connaissance entre personnes appartenant à différentes cultures, backgrounds, religions et sociétés.

Il nous revient et nous nous devons de redoubler d’efforts, individuellement et collectivement, pour combler les fossés de l’ignorance, de l’intolérance, de la haine, des amalgames, des stéréotypes, des préjugés qui se propagent malheureusement comme une trainée de poudre et qui peuvent conduire dans certains cas, comme vous le savez, à des actes violents , extrêmes et tragiques dont nous avons encore et tout récemment été témoins à travers les médias , qui se sont déroulés ici au canada mais aussi dans d’autres pays du monde, dans des lieux de culte, que ce soit des mosquées, des églises ou encore des synagogues.

Des liens amicaux et fraternels

Alors au-delà du repas que nous partageons ce soir, et qui en lui-même est fort important en raison des liens amicaux et fraternels qu’il crée entre les convives, cet iftar, et toutes les autres initiatives du genre, qui visent et ambitionnent la fraternité, le rapprochement et le dialogue , doivent être soutenus et encouragés, comme étant de beaux exemples qui illustrent à leur manière les valeurs uniques du multiculturalisme qui caractérise et fait la grandeur de la nation canadienne.

Bravo et félicitations au Groupe Atlas Media et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la concrétisation de l’évènement, puissions-nous profiter de l’opportunité de cet iftar pour faire davantage connaissance et créer de nouveaux liens, et si Allah nous prête vie, je veux aussi et déjà vous donner rendez-vous l’année prochaine pour le 18 ème iftar.

Bonne soirée !