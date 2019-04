L’offre CGI rencontre un franc succès. Ma maison au Maroc…

Un Salon, un promoteur, une réputation, un succès

Pour sa première édition canadienne en ce printemps 2019, le salon d’immobilier CGI (Compagnie Générale Immobilière) a attiré des centaines de visiteurs les 13 et 14 avril 2019 au 36eme étage d’un prestigieux hôtel montréalais. Un succès donc, à mettre à l’actif du Le pôle évènementiel du Groupe Atlas Media qui a su offrir un cadre idéal au succès de cette opération.

Des visiteurs avisés

Les visiteurs ont pu rencontrer les commerciaux de la CGI et se renseigner sur les différents projets de villas, d’appartements, de lots de terrain disponibles à Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès, Fnideq, Oujda, et plusieurs autres villes du Maroc. Les visiteurs ont pu également profiter de la présence de la BMCE (Banque Marocaine du Commerce Extérieur) qui offrait des facilités de paiement avec des taux très concurrentiels à 4.5%, ainsi que l’entreprise Yalla Xash, nouveau joueur dans la sphère des entreprises canadiennes permettant aux ressortissants marocains au Canada de transférer de l’argent rapidement vers Maroc à des taux très concurrentiels.

Les visiteurs du Salon étaient tous parfaitement représentatifs de cette nouvelle génération de Marocains du Monde, exigeante, parfaitement informée sur informés sur le marché immobilier au Maroc, capable de faire les meilleurs choix d’investissement.

Autre raison du succès : le concept du salon personnalisé par promoteur, mis en place par le Groupe Atlas Media.

La réputation et la qualité des produits offerts par la CGI ont fait le reste. Et donc mis sur rail un succès qui annonce une seconde édition de cet événement, probablement au courant de l’automne 2019…

La CGI : Une image forte

La forte demande exprimée par la clientèle montréalaise pour les produits proposés cette fin de semaine s’explique par la réputation de la CGI, également appelée « Le promoteur de qualité de vie». De fait, la CGI réalise depuis plus d’un demi-siècle, un urbanisme intégré et pérenne et qui offre la meilleure qualité sur tous les segments de l’immobilier, apportant ainsi un confort et une sérénité dès la prise en possession des logements réalisés.

La transparence et le professionnalisme des opérateurs réunis dans l’organisation de cette activité ont fait le reste. Et ainsi, plusieurs centaine de nouveaux (ou très bientôt) clients de la CGI peuvent dire «Ma maison au Maroc?, oui, c’est fait!».