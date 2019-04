Boostez votre carrière au plus gros salon de l’emploi de Montréal!

Le salon L’Événement Carrières revient les 10 et 11 Avril 2019 au Palais des Congrès de Montréal.

Pour sa 20ème année, le salon s’agrandit encore avec près de 250 exposants présents et 8000 postes proposés.

Retrouvez des entreprises en recrutement, des établissements de formation ainsi que des organismes pour vous guider dans vos démarches de recherche d’emploi ou d’immigration.

Des services offerts pour optimiser l’expérience des visiteurs :

Parce qu’être préparé pour un salon de l’emploi est très important, différents services sont proposés gratuitement aux visiteurs :

Kiosque orientation : Vous ne savez pas par où commencer? Passez par le nouveau kiosque orientation à l’entrée du salon, des spécialistes en Ressources Humaines vous guideront selon votre profil vers les exposants les plus pertinents.

Espace Services : Au sein de cet espace, faites réviser votre CV par La Maisonnée, apprenez comment aborder un employeur, et vous présenter de façon marquante et efficace avec la CITIM, évaluez votre niveau d’anglais avec l’école internationale de langues YMCA et repartez avec votre photo professionnelle. Découvrez tous les services proposés au salon.

Conférences : Durant les deux jours, des conférences gratuites seront présentées sur des thématiques liées à l’emploi au Québec. Retrouvez le programme des conférences sur ecarrieres.com.

Des milliers d’offres dans des domaines d’activité variés :

Pour faciliter la recherche des candidats, les entreprises sont regroupées par secteurs.

Parmi eux : agroalimentaire, banque–finance–assurance, santé et services sociaux, centres d’appels, commerce de détail, construction, fonction publique, hôtellerie–restauration–tourisme, manufacturier et bien d’autres!

Vous recherchez un emploi en TI et Génie ? Un espace sélectif regroupe toutes les entreprises recrutant dans ces domaines.

Tentés par un emploi en région? Direction les pavillons régions et le pavillon « Un emploi en sol Québécois » présenté par la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, de nombreux recruteurs vous y attendent.

Découvrez la liste des exposants ICI.

Des organismes pour accompagner nouveaux arrivants et chercheurs d’emploi :

Que vous soyez nouvel arrivant à Montréal ou à la recherche d’un emploi, venez rencontrer les organismes spécialisés de l’espace Immigration et aide à l’emploi. Ils présenteront leurs différents programmes pour vous conseiller et vous orienter dans vos démarches professionnelles comme personnelles (installation, vie quotidienne, réseautage, recherche d’emploi, etc.).

Inscrivez-vous et préparez-vous pour l’événement!

Envie d’optimiser au maximum vos rencontres? Inscrivez-vous au salon en téléchargeantl’application ECarrieres. En plus de contenir toutes les informations pour votre visite (programme des conférences, liste des exposants, offres, plan, etc.), cette application fonctionne comme un réseau social professionnel. Elle vous permettra de créer votre profil professionnel accessible aux recruteurs, de les contacter directement par message, et de fixer des rendez-vous pour le salon (un espace dédié sera mis en place).

Comment faire?

1– Rendez-vous ICI pour vous inscrire gratuitement

2- Téléchargez l’application ECarrieres sur votre téléphone intelligent

3– Une fois l’application téléchargée, entrez-y grâce à votre adresse courriel utilisée lors de l’inscription

⇨ vous pourrez ensuite complét er votre profil, consulte r les informations du salon (plan, conférences, exposants…) et entre r en contact directement avec les exposants, avant, pendant et après l’événement .

De plus, n’oubliez pas les essentiels pour votre venue au salon : plusieurs copies imprimées de votre CV mis à jour, une tenue soignée et une attitude positive sont de mise. Certains employeurs proposent parfois de passer une première entrevue sur le champ. Une occasion à ne pas rater!

Salon L’Événement Carrières :

Mercredi 10 avril de 12h à 19h et Jeudi 11 avril de 10h à 18h

Palais des congrès de Montréal – Métro Place d’Armes

Entrée gratuite



Autres événements à venir :

Journée de l’emploi Laval : le 25 avril 2019, au Centre de congrès Palace

Journée de l’emploi Pointe-Claire : le 09 mai 2019, à l’Hôtel Holiday Inn

Vidéo: Octobre 2018- Retour du plus gros salon de l’emploi et de la formation continue à Montréal

Atlas.Mtl