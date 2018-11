Visas: le nombre de demandes refusées aux demandeurs Algériens explosent

Les pays européens ne sont pas les seuls à avoir durci les conditions de délivrance de visas pour les ressortissants Algériens.

Sur les 17.545 demandes de visa canadien déposées par des Algériens entre janvier et juin de l’année en cours, 8.992 ont essuyé un refus soit un taux de 51%, selon des chiffres du ministère canadien de l’Immigration consultés par visa-algerie.com.

51% de demandes refusées

Ce taux de refus a doublé comparativement à 2013 où il était de seulement 25%. Il est passé à 31% (2014), 29% (2015), 34%(2016) et 39%(2017).

À titre de comparaison le taux de refus était de 15% pour les demandes de Marocains et de 22% pour les Tunisiens entre janvier et juin 2018.

Globalement, entre 2013 et 2017, le taux de refus des visas de visiteur est passé de 17% à 25%, tous pays confondus. Entre janvier et juin 2018, ce taux a atteint 27%.

Les plus touchés sont les citoyens d’Afrique et du Moyen-Orient. Près d’une demande de visa sur deux leur est refusée. La palme revient aux ressortissants de la Côte d’Ivoire (41%), du Burkina Faso (45%), du Cameroun (50%) et de l’Irak (66%).

Généralement, ces demandes de visas sont déposées par des personnes qui ont de la famille au Canada où vivent 104.000 Algériens.

« Les visiteurs de plusieurs pays développés, comme les pays européens, n’ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Les Canadiens qui ont des proches dans ces pays peuvent donc les accueillir ici facilement, contrairement aux Canadiens issus des autres pays », explique aux médias locaux une spécialiste en droit de l’immigration.

« Les pays qui figurent sur la liste pour lesquels un visa est requis sont traditionnellement des pays qui sont considérés comme des pays producteurs de réfugiés. Ce sont des pays, en fait, qu’on cible volontairement, de manière à empêcher les gens de venir au Canada », affirme-t-elle.