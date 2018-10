Maladies cardiaques, mal du siècle, 10 symptômes auxquels il faut prêter attention…

Bien que cela puisse paraître étrange, les maladies cardiaques sont souvent diagnostiquées par des dermatologues plutôt que par des cardiologues. C’est parce que de nombreux signes avant-coureurs de maladie cardiaque apparaissent d’abord sur votre peau. Voici 10 des problèmes de peau, les plus couramment liés aux maladies cardiaques, à surveiller.

1. Enflure des jambes et des pieds

Les maladies cardiaques peuvent faire en sorte que vos pieds et vos jambes retiennent plus de liquide. Si vous commencez à remarquer que vos pieds et vos jambes enflent sans raison apparente, consultez votre médecin pour en déterminer la cause. Des examens pourront ainsi, peut-être, vous aider à prévenir d’éventuels problèmes cardiaques.

2. Peau Bleue

Bien que le bleuissement de votre peau ne soit pas forcément préoccupant, surtout si vous avez été dans le froid pendant un certain temps; il l’est si cela se produit sans raison. Une peau qui devient bleue peut être le signe d’un vaisseau sanguin obstrué. La peau devient bleue parce qu’elle manque d’oxygène. Dans ce cas, vous avez besoin de soins médicaux, car cela peut être le signe d’un problème cardiaque.

3. Peau tachetée

Une peau qui présente des taches bleues et violettes peut être un phénomène courant par temps froid. Mais, si vous n’êtes pas exposé à l’air froid, cela peut être préoccupant, car il peut s’agir d’un symptôme d’une artère bouchée ou de problèmes de cholestérol élevé. Si ces taches ne disparaissent pas, consultez votre médecin le plus tôt possible.

4. Dépôts de cholestérol

On les note généralement grâce à des taches – ou des plaques – jaunâtres au coin des yeux ou autour des paupières (Xanthélasma), à l’arrière des jambes, dans les paumes des mains, ou à d’autres endroits du corps. Ils se formeront si votre taux de cholestérol est trop élevé. Alors assurez-vous de consulter votre médecin si vous remarquez de telles taches sur votre peau.

5. Xanthome éruptif

Si vous commencez à remarquer une éruption cutanée qui se compose d’un amas de taches plus en relief (comme de petites plaques ou bosses), généralement entouré d’une auréole rouge, et qui évolue en poussées, alors vous devez agir immédiatement. Bien que cela puisse ressembler à une simple éruption cutanée, ces bosses sont une autre forme de dépôts de cholestérol (appelés Xanthomes). Ces dépôts sur la peau sont un signe de diabète ou d’hypercholestérolémie.

6. Enflures du lit unguéal

De telles enflures, combinées à des ongles inclinés, peuvent être la forme naturelle des doigts de certaines personnes, mais elles peuvent aussi être le signe d’une infection ou d’une maladie cardiaque. N’oubliez pas de consulter votre médecin pour en déterminer la cause.

7. Dans la peau sous vos ongles

Les petites lignes dans la peau sous vos ongles, semblables à des échardes, sont souvent le résultat d’un traumatisme aux doigts. Cependant, si vos doigts n’ont subi aucune contusion récemment, cela pourrait être un autre symptôme de maladie cardiaque. Si c’est votre cas, consultez immédiatement votre médecin.

8. Bosses et nodules sur la peau

Ceux-ci peuvent souvent être le symptôme d’un dépôt de protéines – appelé Amylose – causé par une accumulation de protéines dans l’un de vos principaux organes, tel que le cœur. Consultez votre dermatologue pour déterminer la cause exacte de ces nodules.

9. Ganglions sur les doigts et les orteils

Un ganglion est un petit renflement arrondi. Si vous remarquez que vous en avez sur vos orteils ou sur vos doigts et, qu’ils sont douloureux à la palpation, alors peut-être que vous avez des ganglions d’Osler, et cela pourrait être le symptôme de problèmes cardiaques. Ces bosses ne durent généralement pas très longtemps, mais elles peuvent être le signe d’un problème cardiaque ou d’une endocardite infectieuse.

10. Décoloration des mains et des pieds

Cela ressemble peut-être à un simple bleu sur votre peau, mais il pourrait aussi très bien s’agir d’un placard érythématheux de Janeway. La décoloration n’est pas douloureuse et ne dure pas très longtemps, mais malheureusement, elle peut être le symptôme d’une infection au niveau de votre cœur.

N’attendez pas qu’il soit trop tard. Si vous notez que vous avez l’un de ces symptômes cutanés, il est important de consulter votre dermatologue ou votre médecin généraliste dès que possible. Ils seront en mesure de vous aider à diagnostiquer la cause du problème, ou de vous dire à quel spécialiste vous adresser.