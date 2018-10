200 employeurs et plus de 5 000 offres d’emploi au rendez-vous

Le salon L’Événement Carrières revient pour son édition de l’automne, les 24 et 25 octobre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. Se tenant deux fois par année avec 200 employeurs et plus de 5 000 offres d’emploi, c’est le plus gros salon de l’emploi de la région de Montréal.

Plus qu’un simple salon, vous pourrez rencontrer des centaines d’employeurs potentiels, trouver la formation qui vous intéresse, vous faire conseiller par des organismes en aide à l’emploi et immigration, et avoir accès à des services sur place pour booster votre carrière.

De nombreux secteurs représentés

Pour optimiser les rencontres entre recruteurs et candidats, les entreprises présentes au salon sont regroupées par secteurs d’activités. Parmi eux : aérospatiale, banque-finance-assurance, centres d’appel, commerce de détail, fonction publique, manufacturier, santé, transport et bien d’autres!

Vous recherchez un emploi en TI et Génie ? Un espace sélectif regroupe toutes les entreprises recrutant dans ces domaines.

Offre en régions

Nouveau pour cette édition! Les régions sont à l’honneur avec le pavillon « Un emploi en sol québécois » présenté par la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, comprenant 8 chambres de commerce recrutant dans leur région.

Accompagnement et conseils pour les nouveaux arrivants et les chercheurs d’emploi

Que vous soyez nouvel arrivant à Montréal ou en quête d’un emploi, venez rencontrer les organismes spécialisés de l’espace Immigration et aide à l’emploi, présents pour vous accueillir, conseiller et orienter dans vos démarches professionnelles comme personnelles (installation, vie quotidienne, réseautage, recherche d’emploi, etc.).

De plus, des conférences données par des intervenants de qualité vous permettront de faire le plein de précieux conseils.

Boostez vos démarches grâce aux services présents sur place!

N’oubliez pas de passer par l’Espace Services pour faire réviser votre C.V., évaluer votre niveau d’anglais, vous préparer à la rencontre avec les employeurs lors d’un atelier brise-glace, et passer par le stand du photographe, pour avoir une photo portrait professionnelle. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour optimiser votre visite et vos démarches.

Inscrivez-vous et préparez-vous pour l’événement!

Cette année, L’Événement Carrière innove avec une nouvelle application vous permettant de maximiser votre visite et simplifier vos échanges avec les exposants.

Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application Swapcard sur votre téléphone et d’entrer le code : ecarrieres pour accéder à l’événement. Vous pourrez ensuite compléter votre profil, consulter les informations du salon (plan, conférences, exposants…) et entrer en contact directement avec les exposants, avant, pendant et après l’événement.

De plus, n’oubliez pas les essentiels pour votre venue au salon : plusieurs copies imprimées de votre CV mis à jour, une tenue soignée et une attitude positive sont de mise. Certains employeurs proposent parfois de passer une première entrevue sur le champ. Une occasion à ne pas rater!

Salon L’Événement Carrières

• Mercredi 24 octobre de 12h à 19h et Jeudi 25 octobre de 10h à 18h Palais des congrès de

Montréal – Métro Place d’Armes

• Entrée gratuite

L’Événement Carrières organise aussi des événements de recrutement à Laval, Longueuil, Pointe-Claire et virtuels. À venir en automne :

– Journée de l’emploi Laval : le 4 octobre 2018, au Centre de congrès Palace

– Salon virtuel de l’emploi permanent : toute l’année :

www.salonvirtuelemploipermanent.com

Plus d’informations sur le site web : ecarrieres.com

et la page Facebook de L’Événement Carrières

Atlas.Mtl