Un mois tout foot Mondial 2018 – premier tour :Les 15 matchs à ne pas rater

Le programme est chargé : 64 matchs en 25 jours de compétition, du 14 juin au 15 juillet. Pas le temps de tout regarder? Pas de problème.

Voici les rencontres à ne pas manquer lors du premier tour

Cinq points de mire

Égypte – malgré l’incertitude autour de Mohamed Saleh – et Uruguay sont, en toute logique, les favoris pour une qualification en huitièmes de finale dans leur groupe. L’équipe russe est, pour être poli, une catastrophe, et l’Arabie saoudite aura connu une bonne Coupe du monde si elle termine au 3e rang du groupe.

Ce choc Pharaons – Celeste devrait établir laquelle de ces équipes prendra la tête du groupe A pour de bon… ou entretenir le suspense.

Toute la péninsule ibérique et une partie du Maghreb seront devant leurs télés. Mais c’est à Sotchi que tout le monde pensera. Là en effet, les deux favoris du groupe sont au rendez-vous, et l’issue de la rencontre donnera une bonne idée du classement final.

Mais surtout, c’est l’occasion de voir deux rivaux historiques s’affronter en compétition officielle pour la première fois depuis l’Euro 2012. En plus, Cristiano Ronaldo croisera le fer tant avec ses copains du Real Madrid qu’avec ses ennemis du FC Barcelone. Sauf que …

La planète soccer est tombée amoureuse de l’équipe islandaise à l’Euro 2016, où son parcours jusqu’en quarts de finale a été salué de nombreux « Viking clap ».

Mais à leur première Coupe du monde, Strakamir okkar (nos garçons) doivent relever un défi considérable : l’Argentine, la Croatie et le Nigeria l’attendent, et ça commence avec Messi et ses amis. Mais les soucis défensifs de l’Albiceleste sont bien réels. Une contre-attaque islandaise bien menée, et tout le groupe pourrait basculer.

Dans le groupe des champions du monde, l’intrigue repose sur l’identité de l’équipe qui terminera au 2e rang quoique… Le Mexique et la Suède semblent avoir de meilleures chances de qualification que la Corée du Sud, mais El Tri a le malheur d’affronter l’Allemagne dans son premier match.

Les Mexicains voudront limiter les dégâts et aborder ses deux dernières rencontres, plus à leur portée que celle-ci, dans un bon état d’esprit.

D’une part, les Three Lions anglais n’ont gagné leur premier match qu’une fois au cours des quatre dernières Coupes du monde.

D’autre part, aucun joueur de l’édition actuelle des Aigles de Carthage tunisiens n’était né lors de la dernière victoire tunisienne au Mondial, en 1978.

Mais bien malin qui saura répondre à la question : Qui écrira l’Histoire cette année?

Aide-mémoire

Voici les dates des quinze matchs livrés par les pays Africains et Arabes qualifiés pour cette coupe du monde :

15 juin

Maroc – Iran

Égypte – Uruguay

16 juin

Tunisie – Angleterre

Croatie – Nigeria

19 juin

Pologne – Sénégal

Russie – Égypte

20 juin

Portugal – Maroc

Uruguay – Arabie Saoudite

22 juin

Nigeria – Islande

23 juin

Belgique – Tunisie

24 juin

Japon – Sénégal

25 juin

Arabie Saoudite – Égypte

Espagne – Maroc

26 Juin

Nigéria – Argentine

Sénégal – Colombie