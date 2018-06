Élections 2018: Mohammed Barhone, candidat libéral dans la circonscription de Taillon

C’est entouré de plusieurs militants et sympathisants que Mohammed Barhone a été investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Taillon aux prochaines élections générales de 2018.

«Mon implication citoyenne va au-delà de mon désir d’aider autrui; pour moi, c’est la meilleure façon de véhiculer des valeurs de coopération auprès de mon entourage. En tant que père de deux jeunes filles, j’estime essentiel que ces valeurs soient transmises aux futures générations. Étant un homme de principe et ayant à cœur les intérêts d’autrui, mon saut en politique s’explique par ma volonté de répondre aux préoccupations de mes concitoyens» a affirmé M. Barhone qui poursuit : « Rappelons que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens d’investir davantage dans nos priorités. Depuis mai 2014, plus de 229 500 emplois ont été créés au Québec; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment».

«Mes expériences m’ont permis de, non seulement me prendre conscience des enjeux actuels, mais aussi de poser des gestes concrets pour initier des changements. Je souhaite maintenant proposer ce changement à mes concitoyens de Taillon; ce changement qui ouvrira au comté de Taillon les voies de l’épanouissement économique, social et culturel» a conclu le candidat du PLQ dans Taillon.

Grosse assistance à la cérémonie

Alors que les organisateurs de la cérémonie d’investiture de M. Barhone avaient prévus une soixantaine de chaises seulement, ils ont vite dus en rajouter dix, dix de plus et ainsi de suite, jusqu’à dépasser – largement – la centaine de participants.

Parmi eux des invités de marque dont

Mme Lucie Charlebois, Députée de Soulanges, Ministre responsable de la région de la Montérégie

Mme Nicole Menard, Députée de Laporte, Whip en chef du gouvernement,

M. Pierre Moreau, Député de Châteauguay, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Et quatre candidates et candidats de la nouvelle vague libérale, en l’occurrence

Marwah Rizky, candidate dans St-Laurent

Linda Caron, candidate dans Vachon

Ludovic Farand, candidat l dans Montarville

Agata Larosa, candidate dans Rosemont

Dans la salle également, Stéphane Stril, président de la commission jeunesse de parti libéral du Québec et de nombreux militantes et militants libéraux de Taillon, venus – déjà – soutenir leur candidat.

Remerciements

«À la suite de ma candidature officielle du Parti libéral dans Taillon, je prends le temps de vous remercier. Les messages de soutien et d’appui, que je ne cesse de recevoir, témoignent votre confiance à mon égard.

Mon parcours professionnel et mon engagement témoignent de l’importance que j’accorde à l’implication sociale.

Depuis 15 ans, je m’affaire sur des dossiers portant sur l’égalité, la justice sociale, la diversité et l’inclusion. Ces expériences m’ont permis non seulement de me conscientiser sur les enjeux actuels, mais aussi de poser des gestes concrets pour entreprendre des changements. Ma capacité à mener de front un travail toujours rigoureux et porteur de résultats fait de moi une personne outillée pour représenter les intérêts des citoyens de Taillon.

Par conséquent, j’invite dès aujourd’hui les militants et les sympathisants de Parti Libéral du Québec à travailler ensemble et avec force pour assurer une victoire historique et significative dans Taillon et partout ailleurs dans la province.

Mohammed Baronne»

