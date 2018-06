6ème Gala Diversité: Le passage réussi à la dimension internationale

Ce lundi 28 mai 2018 avait lieux la 6ème édition du Gala Lys de la diversité, organisé par notre confrère Mediamosaïque pour récompenser celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent à réaliser une vie meilleure dans notre société composite et diverse. Outre les Lys de la diversité et l’hommage rendu à 20 personnalités qui se sont distinguées au canada par leurs actions pour le vivre ensemble, mediamosaique a ajouté une nouvelle corde à son arc cette année : les Lys internationaux.

Cette innovation a eu pour cadre le Théâtre St-James ou les premiers récipiendaires internationaux, originaires de France et d’Algérie ont été honorés.

Les premiers lauréats internationaux

Le premier des deux est le Cheikh Bentounes, président d’honneur de l’ONG AISA Internationale accréditée par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Leader porteur et initiateur de la «Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP)», adoptée, par consensus, le 8 décembre 2017, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, reconnu pour son inlassable lutte pour la Paix dans le monde. Il a été décoré par l’Élysée, du titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, en France.

Le second est Me Emmanuel Moulin, membre du bureau exécutif de l’Alliance of Business Lawyers (ABL) et dont le cabinet parisien est membre actif du Pacte mondial des Nations Unies, depuis 2012. Il est le co-fondateur du réseau international ABL, qui regroupe plus de 50 Cabinets d’avocats dans le monde et dont il est le Président et un défenseur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et du Développement Durable, de par le monde.

Têtes d’affiches locales et dignitaires

Sous les yeux de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre, les neuf Lauréats des Lys nationaux ont été révélés par le Jury dans les catégories: Médias, Arts et Culture, Affaires, Politique, Engagement social ou communautaire, Relève, Grand Prix Bâtisseur et Grand Prix Hommage.

Conçu pour faire briller la diversité, créer du challenge dans les communautés et favoriser le vivre-ensemble, l’événement a également rendu hommage aux Lauréats du Top 20 de la Diversité révélés lors du MosaïCocktail le 23 avril dernier.