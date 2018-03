XIIIème édition du gala SDO. Le soleil brille aussi pour les orphelins…

Pour une 13éme année consécutive, l’association Soleil des Orphelins, organisait une soirée de gala au cours de laquelle, entre deux animations, elle faisait progresser la cause de ses filleuls : les orphelins du Maroc, de Tunisie et du Québec.

Pour cette année 2018, il y a d’abord eu un succès populaire : ce sont en effet plus de 500 personnes qui ont répondu à l’invitation des organisateurs, dont de nombreux politiciens parmi lesquels la ministre Marie Montpetit et les députés Rita DeSantis et Saul Polo.

Il y a eu aussi un succès organisationnel et un succès caritatif avec 209 engagements de parrainage.

Le cap 1000

Cette réalisation a permis à l’association de passer le cap des mille enfants parrainés. Ce qui fait doubler le nombre de jeunes sortis de la nécessité au cours des deux dernières années.

En effet, fin 2016 Soleil des Orphelins avait 560 enfants à sa charge. Ce nombre passait à plus de 800 en décembre 2017. Avec ces nouveaux engagements, ce seront désormais plus de 1000 jeunes qui seront à l’abri des aléas de l’existence et

qui pourront aspire

r à l’égalité des chances dans leur vie.

En bref



Fondé en 2005 par un groupe de jeunes canadiens immigrants, Soleil des orphelins (SDO) est un organis

me de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada.

Cette initiative revêt

un caractère humanitaire et social qui démontre la prise de conscience de certains canadiens de la cause de l’orphelin africain. Il matérialise aussi l’attachement des communautés immigrantes au Canada à le

urs pays d’origine. Peu importe où il se trouve, l’orphelin en état de besoin demeure un cas social universel à soutenir par les plus nantis.

Et malgré ses 13 années d’existence, la vie et l’œuvre de SDO ne fait vraisemblablement que commencer…

