L’Impact s’entend avec le défenseur central français Rod Fanni

L’Impact de Montréal a annoncé cette semaine avoir conclu une entente avec le défenseur central français Rod Fanni, sur les termes d’un contrat jusqu’au 30 juin 2018, assorti d’une option pour le reste de la saison. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Fanni, âgé de 36 ans, a disputé 362 matchs en Ligue 1, dont 330 départs, et 29 895 minutes au cours de sa carrière de 15 saisons en première division française, de 2002 à 2018, évoluant successivement avec le RC Lens, l’OGC Nice, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Il compte deux saisons de plus de 3 000 minutes de jeu et huit saisons de plus de 2 000 minutes de jeu, marquant huit buts au passage.

« Son arrivée va nous permettre de combler le vide laissé par la blessure de Zakaria Diallo, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Rod va renforcer notre secteur défensif tout en apportant sa grande expérience au sein du groupe. J’ai apprécié la rapidité avec laquelle il a choisi de venir prendre part à notre projet dès l’instant où il a été libéré de son contrat par Marseille. Je suis certain que son apport sera très important pour les prochains matchs. »

« L’ajout de Rod au groupe était nécessaire afin de remplir un besoin au sein de notre ligne défensive, à la suite de la blessure de Zakaria, a ajouté le directeur technique de l’Impact, Adam Braz. C’est un joueur très professionnel qui a démontré un grand intérêt à joindre notre club. Le fait qu’il n’était plus sous contrat, ainsi que sa grande expérience au plus haut niveau en Europe, ont été des facteurs déterminants à sa signature. »

Fanni a notamment remporté le Trophée des champions en 2011, de même que la Coupe de la Ligue en 2011 et 2012 avec Marseille, passant six saisons et demie en deux passages avec l’OM, de 2010-11 à 2014-15, puis en 2016-17 et 2017-18. Il a de plus été finaliste de la Coupe de France avec Rennes en 2009 et finaliste de la Coupe de la Ligue avec Nice en 2006. Il a fait partie de l’équipe type de la Ligue 1 en 2009 et 2010, alors qu’il jouait pour Rennes.

Il a fait ses débuts professionnels en deuxième division française, en 2000, et a joué trois saisons au sein de son club local, le FC Martigues, disputant un total de 93 matchs en carrière en Ligue 2. Il a aussi porté le maillot de Châteauroux durant une saison en deuxième division.

Fanni a également joué 19 matchs de Coupe de France, 17 matchs de Coupe de la Ligue, 12 matchs de Ligue des champions de l’UEFA et 17 matchs de la Coupe UEFA/Ligue Europa.

Il a représenté le club qatari Al-Arabi SC et le club de Championship anglaise Charlton Athletic en 2015-16.

Sur la scène internationale, Fanni a disputé cinq matchs avec l’équipe nationale de la France, entre 2008 et 2010, faisant ses débuts le 14 octobre 2008 lors d’un match amical contre la Tunisie. Il avait auparavant fait partie de l’équipe des moins de 21 ans de la France.

Rod Fanni; carte de visite

Position : Défenseur central

Taille : 6’1

Poids : 179 lbs

Naissance : 6 décembre 1981, Martigues, France

Citoyenneté : France

Dernier club : Olympique de Marseille (France)

Acquisition : 5 mars 2018

