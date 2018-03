Forum des Compétences Canado-Marocaines. Un nouveau bureau et un nouvel esprit

Le Forum des Compétences Canado-Marocaines (FCCM) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 11 février 2018 à Dar Al Maghrib, à Montréal.

Conformément à sa tradition démocratique, le Forum s’est doté d’un nouveau Conseil d’Administration (CA) constitué de neuf nouvelles et nouveaux administrateurs, parmi lesquels cinq forment le Comité Exécutif, à savoir le président, la vice-présidente, le trésorier, la Secrétaire générale et le chargé de communications.

Forts de leur historique d’engagement, de leurs réseaux et de leur complémentarité professionnelle, les nouveaux membres du CA du FCCM sont convaincus d’apporter un nouveau souffle à l’organisation et sont déterminés à marquer leur mandat par la réalisation de projets d’envergure, de nature à valoriser les compétences canado-marocaines et à en faire un vecteur de changement et de transfert de connaissances vers le Maroc.

La nouvelle équipe dirigeante veut profiter « de cette occasion pour réitérer l’engagement du Forum à œuvrer dans la mesure de ses moyens à la valorisation et la mobilisation des compétences canado-marocaines pour le développement de notre pays d’origine. Nous nous engageons également à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays et faciliter l’intégration de nos compétences au sein de leur pays d’accueil» ajoute le communiqué publié à l’issue de l’Assemblée générale.

La composition du nouveau CA

Amine Benmoussa, Président

Hajar Jerroumi, Vice-présidente

Nabil Tazi, Trésorier

Naima Abbadi, Secrétaire générale

Akram Adhaim, chargé de communications

Ilyass Benjelloun, chargé de coopération internationale

Titma Bekhoucha, chargée de partenariats

Ismail Mael Akdim, chargé de culture

Hamid Ouama, administrateur

Atlas.Mtl