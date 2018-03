Conciliation Famille-Travail-Études Enquête et constats

La conciliation famille-travail-études est un enjeu qui suscite beaucoup d’intérêt depuis la dernière décennie. Les constatations des réalisations de nombreuses études sur le sujet ont permis de faire avancer cet enjeu dans la société québécoise. Toutefois, il y a encore un grand fossé entre le discours social de valorisation de la paternité et la réalité observée dans la sphère publique.

Dans le but d’identifier potentiellement les éléments pouvant favoriser une meilleure conciliation famille-travail-études, l’organisme Repère a réalisé une enquête terrain sur la question et qui a pour objet de :

· Travailler dans le sens de l’épanouissement global des parents en lien avec leur engagement familial

· Amorcer une sensibilisation sur la conciliation famille-travail-études

· Contribuer à la promotion de l’engagement paternel en lien avec l’engagement professionnel

On peut constater que la conciliation famille-travail-études est au cœur des préoccupations de plusieurs parents et fait partie d’un enjeu quotidien pouvant avoir un impact majeur sur leur famille et même sur leur travail.

La conciliation famille-travail-études est un défi qui interpelle plusieurs acteurs. Le gouvernement est invité à créer un environnement favorable à la conciliation travail-famille et à mettre en place des initiatives qui permettent l’épanouissement des familles pour un meilleur équilibre familial et professionnel.

Source : Mohammed Barhone; Directeur de Repère

