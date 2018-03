180 exposants et plus de 3 000 postes au salon L’Événement Carrières de Montréal!

L’Événement Carrières, le plus gros salon de l’emploi et de la formation continue, revient les 11 et 12 Avril 2018 au Palais des congrès de Montréal.

Plus qu’un simple salon de l’emploi, c’est le rendez-vous incontournable pour donner un nouvel élan à votre carrière! Rencontrez en quelques heures des centaines d’employeurs potentiels, trouvez la formation qui vous intéresse ou faites-vous conseiller par des organismes d’aide à l’emploi.

Un salon organisé par thématiques

En plus de l’espace Formation présentant des établissements d’enseignement pour adultes,

L’Événement Carrières regroupe ses exposants par domaines d’activité. Vous pourrez ainsi rencontrer directement les recruteurs des secteurs qui vous intéressent et leur remettre votre CV en main propre : une belle occasion de faire la différence!

Secteurs représentés : banque, finance et assurance ; centres d’appel ; fonction publique ; hôtellerie et restauration ; jeux vidéo ; manufacturier ; santé et services sociaux ; TI et génie (entrée sélective) et bien d’autres.

Nouveaux arrivants et aide à l’emploi

Le pavillon Immigration et aide à l’emploi, présenté par Immigrer.com, réunira de nombreux organismes pour vous accueillir, conseiller et orienter dans vos démarches professionnelles comme personnelles (installation, vie quotidienne, réseautage, recherche d’emploi, etc.).

Des conférences et services gratuits sur place

Une douzaine d’experts en carrière se succèderont pour animer des conférences chargées de précieux conseils. De plus, des services vous seront offerts sur place comme la révision de C.V., l’évaluation de votre niveau d’anglais et l’atelier brise-glace, pour vous préparer à la rencontre avec les employeurs. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour optimiser vos démarches.

L’importance de se préparer

Une visite à L’Événement Carrières doit être considérée avec le même soin qu’une première entrevue. Une mise à jour du C.V., une préparation préalable, une tenue soignée et un grand sourire seront donc de mise. La majorité des employeurs aiment recevoir une copie imprimée des C.V. et proposent même parfois de passer une première entrevue sur le champ. Une occasion à ne pas rater!

Près de 180 exposants attendus ce printemps

CIBC, la Fonction publique du Québec, Groupe Orientation Emploi, Morgan Stanley, Rogers Communications, STM, Téléperformance, TELUQ, Téo Taxi, Vigi Santé et bien d’autres.

Découvrez la liste des exposants, mise à jour régulièrement.

L’Événement Carrières :

Mercredi 11 avril de 12h à 19h et Jeudi 12 avril de 10h à 18h

Palais des congrès de Montréal – Métro Place d’Armes

Entrée gratuite

Autres événements de recrutement :

Journées de l’emploi Pointe-Claire : le 19 Avril 2018, à l’Hôtel Holiday Inn

Journée de l’emploi Laval : le 26 Avril 2018, au Centre de congrès Palace

Salon virtuel de l’emploi permanent : en ligne toute l’année

Pour plus d’informations :

Site Web

Page Facebook de L’Événement Carrières