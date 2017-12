Mohammed Barhone élu président de la Commission des Communautés Culturelles Parti Libéral du Québec 

Mohammed Barhone, connu comme président de l’Association Racines, vient d’être élu président de la Commission des Communautés Culturelles du Parti Libéral du Québec. M. Barhone a fait campagne en développant les idées et projets suivants :

– Le Québec connaît plusieurs débats sociaux en lien avec l’immigration et la diversité culturelle. Même si la perception et la réalité sont différentes d’une région à l’autre, l’enjeu de l’immigration interpelle tous les Québécois de toutes origines.

– Le plan de développement des régions peut atteindre pleinement ses objectifs en intégrant les compétences et la main-d’œuvre qualifiée issue des communautés culturelles.

– Si l’employabilité est un facteur majeur pour l’intégration, elle est aussi la clef de réussite pour un bon engagement citoyen.

– Le Québec est riche par sa diversité culturelle. C’est à chacun de nous de valoriser le vivre – ensemble responsable et de rappeler que la diversité culturelle est une force pour le Québec.

«Comme président, je vais mettre mon expérience et mon savoir-faire pour que la Commission des Communautés Culturelles puisse jouer pleinement son rôle» avait-il également fait valoir.

«Sachez que j’ai hâte d’entamer cette exaltante aventure et je fais appel à la solidarité et à la richesse culturelle du Québec et de ses régions afin de poursuivre son rayonnement à travers sa diversité et sa pluri-culturalité» a déclaré M. Barhone peu après son élection.

Atlas.Mtl