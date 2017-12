L’année de Trump et de toutes les intolérances…

L’attentat contre la mosquée de Québec, durant les premiers jours de l’année qui s’achève, a largement dominé l’actualité de l’année 2017, mais c’est aussi l’événement le plus médiatisé depuis le début des années 2000 dans la province, d’après les données d’Influence communication, qui vient de publier son bilan annuel.

Selon l’organisation qui analyse la couverture média au Québec, au Canada et dans le monde, l’attentat du 29 janvier a occupé 57,99 % des nouvelles dans la province pendant la période de pointe, ce qui dépasse les inondations printanières du mois de mai, qui représentaient à leur sommet 46 % de l’actualité.

Ces données montrent que l’attentat de Québec dépasse largement la couverture de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013, et les attentats de Paris en 2015. L’élection présidentielle de Donald Trump arrive en cinquième place des événements médiatiques les plus importants depuis qu’Influence communication a commencé à étudier les médias, en 2001.

La tragédie dans la mosquée de Québec, qui a coûté la vie à six personnes, a aussi fait parler davantage du Québec dans les médias internationaux, selon le bilan d’Influence communication.

L’organisation note une augmentation de 45 % de l’attention médiatique internationale sur les faits divers provenant du Québec.

Influence communication relève que le drame a aussi influencé indirectement la couverture des médias, qui se sont intéressés davantage aux mouvements d’extrême droite dont serait issu l’auteur présumé de l’attentat, Alexandre Bissonnette.

« C’est venu teinter l’ensemble de l’actualité. Si 2016, pour nous, avait été l’année de la peur qui était le principal vecteur d’intérêt d’une importante proportion de l’actualité, pour nous, l’intolérance est probablement le thème récurrent très important qui a dominé l’actualité chez nous, au Québec, en 2017 », a indiqué en entrevue Jean-François Dumas, président d’Influence communication.

Selon l’analyse, cette année, il y a eu une hausse de plus de 597 % de la couverture des groupes d’extrême droite par rapport à 2016.

Le bilan d’Influence communication regorge d’observations sur l’actualité au Québec et dans le monde. Voici quelques thèmes abordés:

Donald Trump, roi de l’actualité

Le controversé président américain domine les palmarès des personnalités les plus présentes dans les médias au Québec, au Canada et dans le monde.

Au Québec, où l’information internationale suscite généralement peu d’intérêt dans les médias, elle a connu un regain de popularité largement attribuable à M. Trump. « 95 % des nouvelles internationales ont mentionné, traité ou porté sur Donald Trump! », a souligné M. Dumas.

Au Québec, Donald Trump à lui seul a occupé plus de couverture médiatique que les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard réunis. Dans le classement international des personnalités, M. Trump est placé loin devant celui qui est en deuxième place, l’ancien président américain Barack Obama.

Le hockey encore et toujours

Le Canada génère 35 % des nouvelles sur la Ligue nationale de hockey (LNH), alors que la production médiatique des États-Unis est 32 fois plus importante que son voisin du Nord, a fait remarquer l’organisation.

De plus, le Canadien de Montréal, malgré ses revers de la dernière saison, a pris la troisième place des équipes les plus médiatisées de toute la LNH, derrière les Pingouins de Pittsburgh et les Prédateurs de Nashville.

Les personnalités issues du hockey québécois et canadien sont également plus présentes dans le palmarès d’Influence communication. Au Québec, dans le top 50 des personnalités médiatiques, 30 proviennent du milieu du hockey, alors que 20 sont issues du milieu politique.

Les femmes en demi-teinte

Influence communication s’attendait à ce que dans la foulée du mouvement «Metoo/.Moiaussi», les femmes soient plus présentes dans le palmarès des personnalités les plus populaires dans les médias. Or, les analystes ont plutôt observé une diminution.

Dans leur top 50 québécois des personnalités médiatiques, on retrouve seulement deux femmes : la candidate malheureuse à l’élection présidentielle américaine Hillary Clinton, qui est au 28e rang, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui apparaît au 41e rang.

« C’est une déception de notre part. Avec tout le processus de dénonciation contre le harcèlement et les agressions sexuels, on se disait que la cause des femmes allait progresser dans les médias », a mentionné M. Dumas.

En 2016, huit femmes étaient dans le palmarès du Québec, ce qui représentait environ 16 %. Cette année, les femmes représentent environ 4 % des personnalités les plus médiatisées dans la province.

Influence communication a remarqué que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain était plus présente dans l’actualité au Canada qu’aux États-Unis cette année.

« Bien que la production médiatique canadienne soit 17 fois moins volumineuse que celle des États-Unis, la proportion de la couverture accordée par le Canada à l’ALENA dépasse de 6 % celle produite par les médias américains! », souligne-t-on.

Le rapport soulève également des différences dans le choix de sujets liés à ce dossier, selon le pays où l’on se trouve.

Aux États-Unis, il a été plus question des règles d’origine des produits et du déficit commercial américain. Au Canada, les règles d’origine et le chapitre 19 sur le règlement des différends ont davantage été abordés. On remarque aussi une particularité au Québec : c’est dans la province que les nouvelles liées à l’ALENA ont le plus porté sur la gestion de l’offre.

La couverture des Autochtones en hausse, mais…

Influence communication a observé une légère augmentation des nouvelles portant sur la pauvreté et les Autochtones, deux enjeux généralement très peu populaires dans le paysage médiatique du Québec. La couverture médiatique des Autochtones avait crû de façon importante en 2016, mais la hausse observée en 2017 est plus modeste.

« On est plus sensibles à l’égard de la réalité de différents groupes minoritaires ou culturels, mais les Autochtones ne réussissent pas encore à se trouver une place dans l’actualité. Le corpus médiatique associé aux Autochtones occupe encore moins de place que l’horticulture, par exemple », a souligné M. Dumas.

Sur la pauvreté, l’organisation note une augmentation de plus de 33 % en 2017, mais ce sujet représentait malgré tout seulement 0,16 % de l’actualité, loin derrière la cuisine, la circulation et l’automobile.

Palmarès des personnalités médiatiques au Québec

Sur les dix personnalités les plus citées dans les media québécois au cours de l’année 2017, cinq appartiennent au monde du hockey sur glace. Tous dix sont des hommes, même les nouvelles Gouverneur général du Canada et maire de Montréal n’ont pas su se frayer un chemin jusque aux cimes du palmarès. Voici le «Top Ten» de l’année :

1. Donald Trump, président des États-Unis

2. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

3. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

4. Carey Price, joueur de hockey

5. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

6. Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal

7. Barack Obama, ancien président des États-Unis

8. Denis Coderre, ancien maire de Montréal

9. Shea Weber, joueur de hockey

10. Max Pacioretty, joueur de hockey