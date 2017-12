Du 1er janvier au 31 mai 2018: Destination Afrique

À l’aune d’une transformation mondiale touchant tous les domaines, de métamorphoses socio-économiques et de foisonnements technologiques. Un continent émergeant et dont le ricochet de développement est en cours d’atteindre le monde entier.

L’Afrique, une terre fertile de ressources naturelles et humaines. Des synergies qui agencent leurs compétences avec les avancées internationales dans les secteurs les plus en vue.

Le continent est convoité par des investisseurs qui ont vu juste dans ce déploiement d’ailes à l’africaine. Ces attraits touristiques attirent les plus passionnés de découvertes historiques et de dépaysement apaisant qui les plongent dans l’authenticité et la découverte de l’essence même de la vie.

Le Maroc, un pays niché géo stratégiquement au nord du continent et une porte d’entrée de l’Afrique, par excellence. Un pays qui s’est engagé, motivé par une fervente volonté de se mettre au diapason des pays les plus ouverts sur le monde culturellement et économiquement pour permettre l’accès facilement à différents pays africains. Pour ce faire, des entreprises marocaines d’envergure proposent des prestations pertinentes à cet effet.

La compagnie aérienne, royal air Maroc, n’est pas en laisse et se positionne en pole position des organismes qui offrent des services permettant de tisser des ponts entre le monde et l’Afrique. Le 7 décembre 2017, la compagnie lance une promotion difficilement concurrençable sous l’énoncé « À bord vers l’Afrique », en partance de Montréal vers : Dakar, Ouagadougou, Abidjan, Conakry, Bamako, Nouakchott, Accra, Lagos et Nairobi via Casablanca à partir de 1150$ CAD TTC et Vers Douala, Yaoundé, Cotonou, Brazzaville, Pointe Noire, Libreville et Lomé à partir de 1250$ CAD TTC.

L’offre est valable du 7 au 21 décembre 2017 et la période pour bénéficier de cette promotion est du 1er janvier au 31 mai 2018. Le séjour, quant à lui, est valable jusqu’à six mois. Sur les réseaux sociaux et les principales plateformes médiatiques canadiennes, cette offre a connu un grand engouement et les feedbacks sont des plus optimaux. Une stratégie marketing bien pensée de la part de la RAM qui ne ménage pas d’efforts depuis quelques temps pour rendre son approche pro-clients et démocratiser l’accès à des destinations qui étaient assez dispendieuses auparavant.

Les ailes du Maroc se déploient pour servir de trait d’union entre le Canada et l’Afrique, terre de commencement, terre à partir de laquelle le monde a pris ses couleurs.

Selma Régragui