Anie Samson. Saint-Michel est l’endroit où l’impossible peut être rendu possible

C’est au Parc Frédéric Back que notre collaborateur Wahid Megherbi a rencontré Anie Samson, Mairesse sortante et candidate à sa propre succession à la tête de la mairie d’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension. Sur le terrain donc, de l’une des réalisations les plus remarquables de ces dernières années, non seulement dans l’arrondissement mais à l’échelle de la Métropole. Il était donc normal que pour poser le cadre de son programme, on lui parle de développement durable.

Atlas.Mtl : Bonjour Mme Anie Samson, le parc Frédéric Back, nouveau joyau de l’arrondissement, est une réalisation dans laquelle « le développement durable a été mis de l’avant». Que veut dire cette belle phrase ?

Anie Samson : Ceux qui connaissent bien Saint-Michel vont certainement se souvenir qu’ici-même, il y avait un immense dépotoir où plus de 40 millions de tonnes de déchets sont enfouis. 40 millions de tonnes, pour vous donner un aperçu significatif, c’est comme si on avait enterré le Mont Royal.

Le défi qu’on s’était donné, c’était de convertir ce dépotoir, cette plaie urbaine devrais-je dire, en un des plus beaux jardins de Montréal et de faire ce travail en une vingtaine d’année. Ce défi date de mes débuts en politique municipale et 23 ans plus tard, on est en mesure de dire que le défi a été relevé puisque le parc a été ouvert et qu’on a ainsi redonné à nos citoyens l’espace qui leur appartient.

Ce parc est un exemple de développement durable et aussi un espace de développement de toutes les technologies. On en est très fiers.

Un espace pour la diversité aussi?

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension est le deuxième arrondissement montréalais en termes de diversité. Vous Montréal fait cohabiter 200 communautés culturelles différentes, ici à Saint Michel on en a plus de 115. Donc le vivre-ensemble pour nous, c’est le quotidien. Un quotidien qui pourra se vivre en famille désormais.

On dit que pour la réalisation du Parc Frédéric Back, tous les matériaux utilisés ont été puisé dans l’arrondissement…

Oui, ce sont des matériaux issus de la déchetterie, y compris la terre. Et c’est cela le plus intéressant : tout l’espace a été décontaminé. Le parc n’est pas seulement le plus beau de Montréal, il est aussi un des plus sains.

Vous avez évoqué tantôt les jeunes et les familles qui pourront désormais profiter de ce bel espace. Quel message donnez-vous aux jeunes, aux futures générations pour qu’elles s’impliquent des actions telles que la réalisation du Parc Frédéric Back?

Tous les citoyens ont droit à une bonne qualité de vie. Tous les montréalais ont droit à ça. Pour moi, c’est non négociable. L’éducation citoyenne des jeunes leur permettra de s’investir totalement dans la réalisation des projets qui concernent leur avenir.

Saint-Michel est l’endroit où l’impossible peut être rendu possible. Il faut persévérer pour réaliser ses rêves.

Mme Anie Samson vous vous présentez pour la quatrième fois à la mairie de de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension. Quel est votre bilan pour, disons ces quatre dernières années ?

On a fait beaucoup à travers l’arrondissement, on a fait beaucoup dans Parc Extension, dans Villeray et dans Saint-Michel. C’est l’un des arrondissements qui ont le plus bougé au cours de ces quatre dernières années. Mais surtout, on a commencé à récolter ce qu’on avait semé au cours des années précédentes.

Cela fait vingt-trois ans que je suis élue; au cours de ces années un très grand nombre de projets ont été mis en chantier.

Par exemple, nous avons fait de la sécurité routière une priorité de l’arrondissement notamment pour ce qui est de la sécurisation de nos 43 écoles, du partage de la chaussée et de la sécurisation des accès aux alentours des établissements scolaires.

La réalisation et la réfection de nos parcs au bénéfice des citoyens et des familles qui fréquentent ces parcs comptent également parmi nos points de satisfaction.

Vos projections, avec l’appui de l’équipe du maire de Montréal Denis Coderre pour le prochain mandat ?

Un proverbe africain dit ceci : «Seul on peut aller vite mais ensemble on peut aller tellement plus loin» et c’est notre slogan. Ensemble continuons le travail parce que seul on perd le contact avec tout le monde; mais quand ce travail se fait avec l’aide et la collaboration de tout le monde, tout ce qui en découle est forcément bénéfique pour tous.

Citez-moi trois qualités qui vous ont accompagnés durant l’accomplissement de votre travail au contact des citoyennes et des citoyens ?

Ce que je fais n’est pas un travail, c’est une passion ; celle d’aider les citoyens. Moi je ne compte pas les heures. On n’est pas payés pour le temps supplémentaire.

J’ai encore cette énergie de vouloir aider mon prochain. Tout élu qui n’est pas dans ces dispositions n’est pas dans le bon travail, n’est pas à la bonne place.

Il faut savoir rester à l’écoute des citoyens, il faut comprendre leurs besoins et essayer de trouver des solutions.

Vous avez commencé la politique très jeune. Quels conseils donneriez- vous aux jeunes pour les inciter à entrer en politique ?

Je leur dirais «Vous avez le choix de regarder le train passer», mais vous avez aussi le devoir de préparer la place qui sera la vôtre demain, de participer à la faire et à la faire fonctionner.

Les jeunes possèdent les outils adéquats pour s’assurer un avenir prometteur, Ils doivent prendre la bonne décision : celle de ne pas tourner le dos à la politique et de s’approprier la chance et l’honneur de servir leurs concitoyens.

Entretien réalisé par :Wahid Megherbi