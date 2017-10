Le Petit Maghreb à l’heure de la campagne. Diversité et objectifs communs

Samedi 7 Octobre 2017, le Maire de Montréal Denis Coderre est en visite dans le quartier du Petit Maghreb, haut lieu de l’arrondissement de Saint Michel –Villeray-Parc Extension, en compagnie de la candidate à la mairie d’arrondissement, Mme Anie Samson qui se représente pour la 4ème fois à la tête de la municipalité Michelois.

La visite commence au café Safir avec, comme il se doit, une ambiance conviviale et un certain nombre d’apartés et de «selfies» sans protocole aucun.

Le candidat Coderre et son équipe ont ensuite poursuivi leur visite en prenant le temps de serrer la main d’un très grand nombre de passants qui, on s’en doute, n’ont pas manqué l’occasion de l’interpeller sur différentes questions de l’actualité montréalaise.

La visite de plusieurs des commerces et espaces de rencontre sis au Petit Maghreb s’est poursuivie, malgré une pluie abondante, une bonne partie de la journée.

Le maire sortant en a profité pour inviter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales et les appeler à se rendre aux urnes le 5 novembre prochain.

«On fait tous partie de la solution»

Dans ses réponses aux questions des citoyens rencontrés, le Maire Coderre a tenu à rappeler ses appels réitérés à la promotion du vivre ensemble. «On peut être égaux et différents en même temps. On peut avoir une magnifique diversité et travailler pour un objectif commun, celui de participer à l’essor et la transformation de la ville de Montréal. On fait tous partie de la solution » a-t-il répété à un certain nombre de reprises.

«Je suis très fier de me retrouver avec les membres de la communauté maghrébine de Montréal. Non seulement je les connais bien mais je connais leurs besoins. Je suis là pour leur dire qu’ils font partie de cette grande communauté montréalaise » a souligné le maire lorsqu’ on a voulu connaitre son appréciation sur la communauté maghrébine de notre métropole, Montréal.

Au sujet des inégalités de chance face à l’emploi le maire a rappelé les mesures prises par son administration. « On a mis en place un bureau d’intégration des nouveaux arrivants. On doit combattre les inégalités. Il y a un problème de la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger » a affirmé M.Coderre.

« On doit s’assurer que lorsqu’on prend des mesures économiques que cela soit inclusif. Tout le monde doit contribuer à l’essor commun de notre ville mais il faut, surtout, avoir une égalité des chances au niveau de l’emploi» a-t- il poursuivi.

Un Montréal redevenu pertinent

« Comment on définissait Montréal il y a 4 ans? Regardez comment Montréal est devenu pertinent, incontournable sur les scènes locale, provinciale, fédérale et internationale. On ne veut pas bâtir des murs, on veut bâtir des ponts » a affirmé Monsieur Coderre avec un enthousiasme et une détermination apparents.

« Aidez-nous à vous aider. Allez voter. On a besoin du vote de la communauté. Vous nous connaissez, vous savez ce qu’on a fait pour la communauté. On a besoin des votes de toutes les communautés. On a besoin de toutes et de tous pour assumer pleinement ce vivre-ensemble » a conclu le candidat à la mairie de Montréal.

Par Wahid Megherbi