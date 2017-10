Abdelhaq Sari, candidat Conseiller de Ville. «Une seule phrase, un seul message : Allez voter!»

Wahid Megherbi : Vous êtes candidat comme conseiller de Ville .Pouvez vous nous parler de vous ?

Abdelhaq Sari : Je tiens tout d’ abord à remercier la page LES ALGÉRIENS DE MONTRÉAL pour cette invitation .

Je suis natif de la ville de Rabat , capitale du Maroc .Je suis installé à Montréal depuis 2002

J’ ai un background en technologie de l’information .J’ ai travaillé dans le secteur privé et dans le secteur public et parapublic .

J’ ai surtout eu une expérience à la ville de Montréal notamment au service de police de la ville de Montréal plus précisément dans le bureau des projets.

Je suis enseignant à l’ école des sciences de la gestion de l’ UQAM .Je suis également président de l’association Soleil des Orphelins qui s’active à venir en aide aux orphelins du Maroc et de Tunisie .

Venir en aide aux personnes dans le besoin a été toujours parmi vos préoccupations , pouvez vous nous en dire davantage ?

L’ association “Soleil des orphelins” existe depuis 2005 que j’ ai rejoins en 2014 . Aider les orphelins est un sujet qui me tient beaucoup à cœur .Je dois dire aussi que les citoyens canadiens et québécois d’ origine maghrébine sont très sensibles à cela et s’intéressent au devenir de ces enfants .

Si je suis élu comme conseille de ville , je continuerai à m’impliquer dans toute action visant à apporter de l’ aide aux orphelins .

Quels sont les objectifs de M. Abdelhaq Sari ?

Les objectifs viennent avec les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans la politique .

J’ ai réussi ma vie professionnelle mais à un moment donné les gens me disent pourquoi tu t’ en va en politique ? Je voudrais voir dans notre ville une représentativité conséquente des citoyens d’origine maghrébine au niveau de la gouvernance de la ville .

J’ aimerais aussi encourager les jeunes à commence à s’intéresser à la politique.

L’avenir de notre cité doit faire partie de leurs préoccupations et objectifs de vie

Vous insistez souvent sur la nécessite d’ inciter les citoyens à aller exercer leur droit , celui de voter ?

Notre équipe souhaiterais avoir une bonne participation au vote chez les montréalais d’origine maghrébine.Voter c’ est un droit mais c’ est surtout un devoir .Je les incite fortement à participer à la vie politique , à faire du bénévolat .

Exercer notre droit de vote , c’ est d avoir une force politique . Cela nous permettra de marquer notre présence

Pourquoi Monsieur Sari avoir choisi de vous joindre à l’équipe de Denis Coderre , le Maire actuel ?

Je ne suis pas le seul montréalais d’ origine maghrébine à avoir rejoins l’équipe Denis Coderre , il y a deux autres candidats.

J’ ai été recommandé par des citoyens d’ origine algérienne , marocaine et tunisienne qui ont cru en ma capacité de relever le défi .J’ ai un profil de quelqu’ un qui connait un peu le système de gouvernance au sein de la ville de Montréal .J’ ai travaillé à la ville de Montréal .J’ ai cette volonté et cet enthousiasme de participer à la vie politique .

Vous souhaitez qu’ il y ait une meilleure participation à la vie politique des citoyens d’ origine maghrébine .C’ est pour vous un objectif et pas des moindres ?

L’ état actuel des choses est désastreux . Le taux de participation au vote des montréalais d’ origine maghrébine ne dépasse pas la barre des 10 % au palier municipal. Le désintérêt des gens au monde politique peut en être une des causes .

Pourquoi les gens doivent s’intéresser à la politique municipale .En quoi le vote au prochain scrutin du 05 Novembre 2017 est important .Eh bien parce que le palier municipal nous concerne au plus haut point puisque la ville gère des secteurs d’activités qui fournissent des services de premier ordre dont chaque citoyen ne peut s’ en passer.

Quels sont vos points forts qui vous permettront , une fois élu, de gérer une ville comme Montréal ?

La ville de Montréal a obtenu récemment le statut de Métropole .Ce qui lui confère un peu plus de pouvoir .Par exemple , la ville de Montréal a dorénavant plus de moyens pour solutionner les problèmes liés à l’habitat insalubre .

Mais je voudrais rappeler , surtout, que je vais travailler en équipe; donc je ne serai , une fois élu, qu’ un maillon d’ un groupe de travail qui a envie de voir Montréal avancer sur plusieurs domaines .

J’ ai aussi des compétences en gestion de projets , ce qui m’ aidera beaucoup à travailler efficacement pour apporter les solutions appropriées .

La représentativité est un concept qui fait partie de vos priorités .Comment monsieur Sari la conceptualise dans l’édifice montréalais ?

Je voudrais représenter tous les citoyens de Montréal dans distinction aucune.J’ aiderai et soutiendrai toutes les personnes de toutes origines . Je suis dans la bonne équipe ; je m’ aligne dans l’équipe de Denis Coderre . Je suis convaincu du bon choix que j’ ai fais

.Je vais m’atteler à faire bouger les choses notamment en ce qui concerne les particularités et les défis auxquelles font face les citoyens d’ origine maghrébine . Ayant travaillé dans les associations maghrébines , je suis sensible à la problématique du chômage élevé au sein de la communauté maghrébine .J ai apporté ma contribution à solutionner certains cas épineux de chômage .

Je suis très conscient des défis auxquels font faces les familles maghrébines car j’ ai été présent sur le terrain à l’écoute des gens .

J’ espère pouvoir changer les choses . J’ espère pouvoir apporter mon grain de sel.

La ville de Montréal a mis en place un bureau d’ intégration des nouveaux arrivants.Qu’ en est- il au juste ?

La métropole de Montréal reçoit 100 nouveaux arrivants par jour . Le bureau d’intégration va les aider au niveau de la francisation , et à trouver des stages rémunérés au niveau de la ville .

Les canadiens d’origine maghrébine ont un excellent niveau de français mais il se trouve qu’ ils rencontrent les plus grandes difficultés à trouver un emploi ?

Les Canadiens d’ origine maghrébine ont un très bon niveau de diplomation, un très bon niveau de français mais ils vivent un taux élevé de chômage .Monsieur Denis Coderre est au courant de cela .Il est sensible à cela et on va travailler tous ensemble pour améliorer sensiblement cette situation.

Quels sont les mécanismes que votre équipe mettra en place pour les questions sus-citées ne soient plus des questions mais deviennet des realites concretes ?

Je voudrais être capable d’ envoyer un message clair pour que ces questions ne dorment pas dans un tiroir .Je serais un homme de terrain mais qui agira aussi au niveau de la gouvernance . Je suis capable de transmettre le message approprié aux décideurs . Ma compréhension et mon expérience sur le terrain m’ aideront beaucoup .

Allez vous tenir vos promesses une fois élu ?

Je suis quelqu’ un de terrain .Je suis très opérationnel .J’ ai réalisé beaucoup de projets .J’ ai une bonne connaissance de la gestion des projets

Je suis capable de changer les choses et c’ est pour cela que je suis ici .

Je ne suis pas là pour faire des promesses ; je suis la pour réaliser .

Je susi la pour la pour vous entendre et ecouter tout le mond sanbs distinction aucune .

J’ invite tous les citoyens à aller voter .Il faut exercer notre droit de vote .

Continuons le travail avec une équipe qui est capable , continuons le travail avec une équipe qui a de l’ expertise , une équipe diversifiée , une équipe qui respecte la parité Hommes-Femmes

L’ équipe Denis Coderre est une équipe de la gouvernance participative pour le bien de tous les citoyenne et citoyens montréalais .