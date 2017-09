Élections Municipales : Abdelhaq Sari à la conquête de Montréal-Nord

Denis Coderre l’annoncé le 26 juillet 2017 : Abdelhaq Sari sera son candidat au poste de conseiller de ville pour le district Marie-Clarac (Montréal-Nord) auprès de la Mairesse Christine Black.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette annonce n’a rien de surprenant, tant les engagements sociaux et l’expérience professionnelle de Abdelhak Sari sont en ligne avec les objectifs de la Ville. Que l’on en juge à travers le portrait suivant.

Qualifié et impliqué

Originaire du Maroc, Abdelhak Sari a cumulé, depuis son installation au pays, une formation académique diversifiée et une vaste expérience professionnelle dans l’enseignement et dans le monde municipal. Ce parcours, il l’a accompli sans jamais renoncer à une implication, bénévole mais efficiente, dans le monde associatif et de la société civile.

Au plan professionnel, Abdelhaq Sari est conseiller en analyse et contrôle de gestion à la Ville de Montréal depuis 2012. Il est également chargé de cours à l’École de Science de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM) depuis 2007.

«Professionnel axé sur les résultats et orienté vers l’action» dit de lui le site WEB de l’Équipe Denis Coderre, « il a occupé plusieurs fonctions de conseil en gestion et en technologie de l’information. Détenteur d’une maitrise en administration des affaires, option management et technologie de l’ESG UQAM, il a réussi l’examen de synthèse de doctorat en administration des affaires du consortium suivant : ESG-UQAM, McGill, JMSB-Concordia et HEC Montréal».

Et tout cela a été réalisé sans jamais renoncer aux engagements associatifs. M. Sari siège en effet au sein de plusieurs conseils d’administration parmi lesquels nous citerons celui de l’association Soleil Des Orphelins SDO dont il assure la Présidence depuis 2014. Soleil Des Orphelins, rappelons-le, parraine plus de 850 orphelins répartis entre l’Afrique et le Canada; notamment au Maroc et en Tunisie.

M. Sari est également membre depuis 2010, du conseil d’administration du club 3D Montréal Nord dont les actions vont de l’enseignement des langues anglaise et arabe, aux activités sportives en passant par le soutien scolaire et la prévention du décrochage.

Ce parcours associatif remonte cependant plus loin dans le temps. Ainsi, en 2006 et 2007, il était membre du conseil d’administration du RJCCQ (Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec); en 2006 il a été élu Vice-président Externe à l’AéESG (L’Association Étudiante de l’École des Sciences de la Gestion de l’UQAM comptant 15.000 étudiants). En 2005 il était vice-président du Club des Étudiants Entrepreneurs de l’UQAM et, la même année, il était choisi en qualité de membre du comité de programme MBA recherche à l’ESG UQAM. Couronnement : en 2008 il est élu membre de l’assemblée des gouverneurs de l’université du Québec (UQ).

Au plan politique, Abdelhak Sari a été Vice-président de l’association libérale du Québec de Crémazie (de 2014 à 2016) et Vice-président (de 2010 à 2016) et co-fondateur de l’Association Musulmane de l’Amérique du Nord (AMAN).

La politique municipale par choix

Un tel parcours aurait pu, sans aucun doute, le mettre en orbite dans la politique provinciale ou fédérale. Mais c’est vers le palier municipal qu’il a choisi de se tourner. Pourquoi? Certains de nos confrères lui posé cette question. Sa réponse : ‘’La politique municipale se distingue des autres paliers par une proximité très étroite avec les citoyens. Les opérations municipales touchent la vie quotidienne de chacun d’entre nous. En outre, comme j’ai travaillé 5 ans en tant que conseiller à la ville de Montréal, j’ai pu constater l’importance et l’impact des services municipaux. J’ai, de ce fait, constaté qu’i y a des orientations qu’on pourrait mieux influencer si on est du côté politique de la gouvernance’’.

Mais pourquoi l’équipe Denis Coderre ? s’est-il également vu demander. Ce à quoi il répond :

«Au cours de ces quatre dernières années, j’ai pu constater, de l’intérieur de la sphère administrative, les changements opérés au sein de la ville de Montréal ainsi que l’impact positif amené par l’équipe.

M. Coderre a su rallier autour de lui une panoplie d’acteurs de différentes orientations politiques pour le bien de la ville. Il a su redonner à Montréal sa vraie place sur l’échiquier international. Après les scandales de corruption de 2011 – 2012 Montréal est maintenant dans une autre voie inspirante et prometteuse. Montréal est revitalisée grâce aux différents projets déployés sur toute la métropole ! Un enthousiasme tout à fait normal surtout avec les résultats observés sur le terrain et obtenus durant les 4 dernières années par l’équipe Denis Coderre.

Ces résultats ont redonné à la métropole sa place légitime sur l’échiquier international et par conséquent une fierté aux citoyens Montréalais. Une fierté traduite notamment par leurs réactions aux différentes festivités bien organisées par l’administration Coderre dans le cadre du 375ème anniversaire de la fondation de Montréal.»

Montréal-Nord au cœur

Et pourquoi Montréal-Nord? «J’embarque dans cette aventure, répond-il, avec pleins de projets en tête pour Montréal-Nord où je m’engage, avec l’appui de Mme Christine Black et de son équipe, à mettre en place une expérience et une participation citoyennes: Une expérience citoyenne qui orientera les stratégies et programmes de la ville. Et une participation accrue visant à mieux influencer les décisions municipales et participer ainsi au développement de l’arrondissement. Montréal-Nord se doit de reprendre sa vraie place sur la toile montréalaise en soustrayant, et à jamais, les fausses perceptions qui l’entourent.»

Et Abdelhaq Sari de conclure : «Ce travail est déjà amorcé par la Mairesse Christine Black qui n’épargne aucun effort en vue de mieux développer l’arrondissement avec différents projets et avec un plaidoyer pour Montréal-Nord dont l’’histoire sera encore plus riche et notre avenir se bâtira encore mieux par la force de tous et chacun. Et comme le dit le proverbe africain devenu notre proverbe, à nous tous : “Seul on va plus vite mais ensemble on ira plus loin”.»

Atlas.Mtl