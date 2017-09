Double distinction pour l’ambassadeur du Maroc en République Tchèque

L’Ambassadeur du Maroc en République Tchèque Mme Souriya Otmani, s’est vue décerner à Prague, une double distinction, la « Médaille d’argent du mérite du Ministère des Affaires étrangères de la République Tchèque » et le « Prix Spécial de la Personnalité Internationale de la Municipalité de Prague 6 », au terme de sa mission dans ce pays.

Le Chef de la diplomatie tchèque Lubomir Zaoralek, a reçu mercredi au siège de son département, Mme Souriya Otmani, et lui a remis la Médaille d’Argent du mérite du ministère tchèque des Affaires étrangères, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Prague.

Dans une allocution de circonstance, le chef de la diplomatie tchèque a affirmé que cette distinction a été décernée à Mme Otmani, en reconnaissance « de sa contribution diplomatique en qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, et de ses efforts personnels à l’effet de la promotion, du renforcement, de la consolidation et de la diversification des relations de coopération aux niveaux présidentiel, parlementaire, gouvernemental et de la société civile entre le Royaume du Maroc et la République Tchèque ».

Il a de même souligné « l’implication personnelle remarquable et fort appréciée de l’Ambassadeur Souriya Otmani et de l’Ambassade du Royaume du Maroc lors de sa présidence du Groupe Africain de Prague, mais aussi et surtout dans la promotion du dialogue interculturel initié par M. Zaoralek, lui-même, avec les Groupes des Missions diplomatiques de l’Organisation de la Coopération Islamique et des pays arabes accrédités à Prague ».

Le ministre qui était accompagné du Directeur du Protocole diplomatique, Marketa Sharbokhova et de celui de la Région MENA, Pavel Klucky, s’est félicité de l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et la République Tchèque depuis maintenant 58 ans.

« La visite de travail que Sa Majesté le Roi a effectuée en 2016 en République Tchèque a été une grande fierté et un immense honneur pour nous », a souligné le ministre.

« Le Maroc, pays stable et en plein développement socio-économique est pour nous un partenaire de choix et un modèle dans le monde africain, méditerranéen et arabe », a encore affirmé M. Zaoralek.

« Nous tenons à développer davantage nos liens de partenariat avec le Royaume, nous tenons à poursuivre et à renforcer non seulement la coopération économique, mais aussi la coopération culturelle et dans les domaines de la santé et du tourisme », a-t-il dit, notant à ce propos que « les perspectives sont fort prometteuses dans tous les autres domaines ».

La deuxième cérémonie officielle de remise du « Prix spécial de la personnalité internationale de l’année 2017 de la Mairie de Prague 6 » s’est déroulée le 8 septembre courant dans la capitale tchèque, en présence du Maire de la Municipalité de Prague 6, M. Ondrej Kolar, de nombreuses personnalités du monde diplomatique, de la culture, des représentants des médias tchèques, et des citoyens de l’arrondissement parmi lesquels de nombreux citoyens d’honneur nouvellement décorés.

Dans l’allocution de circonstance qu’il a prononcée à l’occasion, M. Kolar a souligné que l’Assemblée Générale du Conseil de la Mairie de Prague 6 avait décidé lors de la session qu’elle a tenu le 22 juin dernier, d’attribuer « le Prix Spécial de la personnalité internationale de l’année 2017 à la diplomate marocaine en rétribution de son engagement et en reconnaissance de sa contribution à la promotion des relations entre le Maroc et la République Tchèque et aussi pour son implication personnelle dans le domaine de la culture envers la communauté des citoyens de Prague 6 ».

Lors d’une allocution à la suite de l’attribution du Prix, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, a notamment plaidé en faveur de la nécessité de maintenir et développer le dialogue interculturel.

“La culture est un des outils les plus puissants qu’on devrait utiliser pour contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples de différents pays, différentes traditions, religions et différentes sociétés. Cela est d’autant plus urgent qu’aujourd’hui, nous vivons des temps difficiles et nous faisons face à des phénomènes et des menaces globales qui ne sont reliés à aucune nationalité, identité, religion ou race, comme veulent hélas ! nous faire croire certaines forces ! », a souligné la diplomate.

Mme Souriya Otmani, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la République Tchèque depuis janvier 2012, s’apprête à achever son mandat diplomatique dans ce pays, suite à sa nomination par Sa Majesté le Roi en juin dernier, Ambassadeur au Canada.

