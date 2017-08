Les marocains du Canada célèbrent en grand la fête nationale du Maroc

Samedi 29 juillet 2017, s’est tenue la cinquième édition de la célébration de la fête nationale du Maroc au Parc Jarry à Montréal, dans une ambiance festive et familiale qui a réuni des milliers de participants originaires et amis du Maroc. Des personnalités de la classe politique montréalaise, québécoise et canadienne, des milieux d’affaires et de nombreuses personnalités du monde de la culture et des médias ont honorés ce rendez-vous qui devient incontournable de par sa portée devenue d’envergure internationale.

Cette date restera dans les annales des festivités rassembleuses et qui confirment l’engagement de la communauté marocaine à faire partie de la mosaïque multiculturelle constituant la richesse humaine du Canada. Cet évènement, exceptionnel par l’implication des marocains et amis du Maroc, s’est déroulé suivant une programmation réglée comme du papier à musique et qui a confirmé le rayonnement de la culture marocaine au sein de la société canadienne et québécoise.

Parmi les éléments à souligner qui marquent cette cinquième édition de la fête du Maroc, notons la participation d’organismes gouvernementaux, soit la ville de Montréal, l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le Service d’Incendie de Montréal, la Gendarmerie Royale du Canada, l’armée canadienne, tous présents sur le site à la rencontre des membres de la communauté, ainsi que la participation de plusieurs exposants et organismes que nous tenons particulièrement à remercier, tel que l’UCMU (Unité communautaire de mesures d’urgence).

Il est important de noter que cette célébration n’aurait pu être réalisable sans l’apport de nos partenaires avec qui cette réussite, aujourd’hui, est partagée. En effet, le succès de cette édition est en grande partie tributaire de l’appui et participation de la compagnie aérienne Royal Air Maroc qui célébrait son 60ème anniversaire cette année, du Centre Culturel Marocain à Montréal, d’Attijariwafa Bank Montréal, du Center of Human Concern, de la Caisse Desjardins, de la BMCE, de la Banque Scotia, de Bell Canada et toutes les entreprises et associations dont le succès de cette édition.

«Une édition exceptionnelle puisque la participation a été évaluée à plus de 40 000 personnes» soulevait hier lors de la cérémonie officielle de la fête du trône organisée par le Consulat du Royaume du Maroc à Montréal par Mme Anie Samson ; Maire d’arrondissement et Présidente de la commission de la sécurité publique. Mme Samson qui été présente lors de l’événement avec d’autres dignitaires dont la présence a rehaussé la qualité de cette célébration, nous tenions donc à remercier :

M. Emmanuel Dubourg, Député fédéral pour la circonscription de Bourassa qui a honoré la présence par la lecture d’un message adressé à la communauté marocaine de la part du Premier Ministre du Canada le très ’honorable M. Justin Trudeau ;

M. Angelo Iacono député fédéral d’Alfred-Pellan ;

Mme Rita Lc De Santis, Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques;

M. Saul Polo, Député de Laval-des-Rapides ;

L’honorable Denis Coderre, Maire de Montréal;

Mme Anie Samson, Maire de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ;

Mme Christine Black, Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord ;

M. Frantz Benjamin, Président du conseil de ville ;

Mme Mary Deros, Conseillère de ville ;

M. Abdollah Lkahya, Chargé d’affaires a.i. à l’ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa ;

Mme Habiba Zemmouri, Consule générale du Royaume du Maroc à Montréal ;

M Jaâfar Debbarh, Directeur du Centre Culturel Marocain – Dar Al Maghreb à Montréal ;

Le major Yves Desbiens, officier supérieur des affaires publiques pour les Forces canadiennes ;

M. Abdel Kabir Belbsir, Chef de cabinet du Général de l’armée canadienne ;

Sergent Billel Zaidi Recruteur, Brigade des Forces armées canadiennes ;

M. Mostafa Allou, représentant de la Gendarmerie Royale du Canada.

Ainsi que tous les participants qui ont répondu présents à cet évènement qui est devenu un rendez-vous à noter et à souligner dans l’agenda de la scène culturelle et artistique de Montréal.

