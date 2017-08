‘’Africains, fiers de l’être’’, tel est le slogan de la deuxième édition des journées du Maroc au Canada 2017. Organisée par le Centre culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal, la manifestation qui a démarré le 30 juillet se poursuivra jusqu’au 08 septembre. 40 jours à travers 40 prestations pour fêter l’Afrique dans toutes ses dimensions.

Il est question en effet, à travers plusieurs événements de célébrer le leadership du Royaume du Maroc au sein du continent africain. Une région érigée en priorité stratégique par Sa Majesté, le Roi Mohammed VI. Une vision Royale matérialisée par des actions concrètes qui couvrent désormais tous les domaines qu’ils soient politiques, culturels, spirituels, économiques et environnementaux et qui se consolide aujourd’hui avec le retour triomphal du Maroc au sein de l’Union Africaine.

Cette deuxième édition, organisée en collaboration avec une dizaine d’associations canadiennes de référence marocaine et d’Afrique subsaharien, est ainsi l’occasion de rallier la communauté africaine résidant au Canada et promouvoir et faire découvrir davantage sa culture et son savoir-faire dans le pays d’accueil. C’est ainsi aussi, l’opportunité de créer des ponts de dialogues entre les cultures pour mieux se connaitre, se rapprocher et endiguer les amalgames pour consolider le vivre ensemble en terre d’accueil. Il s’agit aussi d’occuper l’espace et réaffirmer la volonté du Maroc de contribuer au rapprochement des cultures et de la concorde.

Cette manifestation de 40 jours qui se veut grandiose sera aussi l’occasion de célébrer en grande pompe plusieurs événements. La deuxième édition des Journées du Maroc au Canada 2017 s’inscrit dans les festivités du 18ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au Trône et aussi de celles de la fête de la Jeunesse et de la fête de la révolution du Roi et du Peuple. A travers ces 40 jours d’événements, le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib s’inscrit également dans les célébrations du 375ème anniversaire de Montréal et le 150ème anniversaire de la Confédération canadienne.

Conférences, expositions, musique, théâtre, danse, cinéma, spectacles, défilés, folklore, peinture, les journées du Maroc au Canada 2017 mettront en avant la culture africaine dans toutes ses composantes à Montréal dans plusieurs endroits de Montréal, de Laval et de Québec et répondront aux attentes de tous. Ce sera l’occasion de découvrir l’artisanat et l’art africain à travers une exposition le 03 août 2017. Sur le plan scientifique, au programme notamment une conférence le 10 août 2017 sur le thème ‘Les défis et les perspectives de la Communauté africaine au Québec’’.

Tout au long de cette manifestation ouverte à tous, le public découvrira les danses et folklores africains, la gastronomie africaine, la haute-couture africaine, le cinéma et l’art pictural africain. Des artistes et de troupe de musique venus du Maroc seront ainsi au rendez-vous lors des événements de cette deuxième édition. Ce sera aussi le moment de rendre hommage aux femmes et aux nouvelles générations inspirantes. Sur ce plan, une rencontre organisée en partenariat avec le Forum des compétences Canado-Marocaines réunira les premières et nouvelles générations d’immigrés marocains au Canada pour un échange d’expériences et des moments de partage.

Cette deuxième édition sera aussi marquée par une journée culturelle africaine le 05 août 2017 au Jardin Gamelin qui sera animée par des folklores, des expositions et de la musique africaine.

Dans le cadre de ces festivités, le Centre culturel Dar Al Maghrib sera aussi le partenaire majeur du festival Orientalys qui se tiendra du 10 au 13 août 2017. La culture marocaine sera mise en avant à cette occasion pendant quatre jours et quatre nuits au Vieux-Port de Montréal, au coeur de la médina qui sera implantée le temps du festival sur les lieux.

Le centre culturel Dar Al Maghrib sera de même le partenaire officiel de la première édition du festival marocain de Laval du 11 au 13 août 2017. Durant ce grand évènement le centre culturel présentera 12 prestations musicales et artistiques mettant en valeur l’art et la culture maroco-africaine.

A travers la participation de Dar al Maghrib la culture marocaine sera présente les 2,3et 4 septembre au MondoKarnaval qui aura lieu à la ville de Québec.

Le tout pour que la culture et l’art de vivre ensemble africain rayonne en terre d’accueil le Québec et le Canada.

Centre Culturel Marocain à Montréal