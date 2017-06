Montréal : Des personnalités de divers horizons rassemblées autour d’un Iftar pour consacrer les valeurs d’ouverture et fortifier le vivre-ensemble

Montréal- Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, quelque 400 invités des différentes communautés ethnoculturelles et confessionnelles représentant la diversité de la société québécoise et canadienne, ont prit part, vendredi à Montréal, à un Iftar organisé à l’initiative du groupe “Atlas Media”, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Ces personnalités, issues de divers horizons, nationalités et origines, ont ainsi partagé, le temps d’une soirée, le repas de la rupture du jeûne dans le cadre du 14ème “Iftar du dialogue”, devenu une tradition annuelle qui se veut, selon ses initiateurs, un espace privilégié de rapprochement et de dialogue interreligieux et interculturel, afin de consacrer les nobles valeurs d’ouverture sur l’Autre et de grande solidarité, de promouvoir la diversité et de fortifier le vivre-ensemble harmonieux entre les différentes composantes de la société cosmopolite montréalaise, québécoise et canadienne.

Cette initiative se veut aussi une occasion distinguée pour perpétuer la culture de partage, de promotion de la tolérance et de l’acceptation de l’Autre en vue de jeter des passerelles d’échanges et d’oeuvrer dans un esprit d’entente, de complémentarité et de concorde à cimenter le socle de la société canadienne, tout en y incluant et en valorisant, comme il se doit, les différentes composantes humaines, culturelles et religieuses d’un Canada riche et fort de sa diversité.

“Notre diversité ethnique et culturelle fait partie de notre identité canadienne”, a ainsi affirmé le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans un message adressé à cette occasion aux organisateurs, ce qui nous permet à tous de prospérer au sein d’une communauté ouverte et inclusive.

Cette soirée ramadanesque, agrémentée de morceaux de musique puisée dans le riche répertoire marocain, s’est déroulée en présence notamment du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Ottawa, M. Abdollah Lkahya, de la Consule générale du Royaume à Montréal, Mme Habiba Zemmouri, du Maire de la ville, Denis Coderre, de membres des Forces armées canadiennes, ainsi que de dignitaires, dont des ministres québécois, des députés canadiens et québécois, outre des responsables politiques et municipaux montréalais, venus tous partager, dans un formidable élan de fraternité, des moments de communion et de convivialité, sous le signe de l’amitié, de la compassion, de l’entraide et du respect mutuel en ce mois de généreuses rétributions.

Cette réception, à laquelle ont été aussi conviés plusieurs représentants d’associations marocaines musulmanes et juives et de diverses autres communautés établis au Canada, outre des personnalités issues des milieux universitaire, académique, de la culture, des médias et des affaires, a été également l’occasion de mieux se connaître, d’échanger et de passer ensemble des heures réjouissantes et livrer, par la même, un beau message de solidarité et de fraternité entre les différentes communautés afin d’oeuvrer à déconstruire toute forme d’intolérance et de discrimination et à favoriser les valeurs d’amour de l’Autre, d’ouverture, d’entraide et du mieux vivre-ensemble, le ciment de l’unité de toute société plurielle, inclusive et solidaire.

Lors de ce traditionnel Iftar “à la marocaine”, les différents intervenants ont vivement salué cette belle initiative qui contribue à promouvoir le dialogue et le partage, et qui se veut un moment d’échange authentique, où les valeurs universelles d’ouverture, de fraternité, d’inclusion et de respect sont mises en avant, ainsi qu’une excellente tribune pour favoriser la participation de tous, toutes confessions et origines confondues, à l’enrichissement et à l’épanouissement de la société canadienne.

Ils ont, dans la même veine, soutenu que cette formidable rencontre interculturelle annuelle représente un événement harmonieux et rassembleur qui a su se confirmer au fil des années grâce aux nobles valeurs qu’il incarne pour consacrer une fraternité durable et un meilleur vivre-ensemble, qui font partie des valeurs les plus enracinées de la société québécoise et canadienne.

Au cours de cet événement grandiose, un hommage appuyé a été, en outre, rendu à des personnalités montréalaises, québécoises et canadiennes qui se sont indéniablement distinguées au cours de l’année écoulée par leur fort engagement social et politique ou par leurs grandes contributions culturelles ou économiques au développement et au rayonnement de la société d’accueil, à l’intégration de leur communauté ou au développement des relations canado-maghrébines.

Hassan El Amri (MAP)

Les dignitaires qui ont participé au 15e anniversaire – 14e Iftar Atlas Media

Le Général Luis de Sousa. Forces des armées canadiennes

Mme Habiba Zemmouri, Consule Générale du Royaume du Maroc

M Abdollah LKAHYA, Chargé d’Affaires a.i. Ambassade du Royaume du Maroc au Canada