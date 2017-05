Une délégation parlementaire marocaine tient à Toronto une série de rencontres avec des ministres et députés de l’Ontario

Toronto, 19/05/2017 (MAP)- Une délégation parlementaire marocaine de la Chambre des Représentants, actuellement en visite au Canada, a eu, jeudi à Toronto, une série de rencontres avec des ministres et des membres de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario.

La délégation marocaine est composée de Mmes Ichraq El Bouyousfi (Parti de la Justice et du Développement/groupe Justice et Développement), Fatima Taoussi (Parti Authenticité et Modernité/groupe Authenticité et Modernité), Imane Benrabia (Parti de l’Istiqlal/groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme) et M. Yassine Radi (Union Constitutionnelle/groupe du Rassemblement constitutionnel).

La délégation a ainsi rencontré le Premier vice-président du comité plénier de l’Assemblée, M. Ted Arnott, la ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels, et ministre responsable des affaires francophones, Mme Marie-France Lalonde, le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, M. Glen Murray, et la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration, Mme Laura Albanese et son Adjoint parlementaire, Dr. Shafiq Qaadri, ainsi que des responsables de la Mairie de la ville de Toronto.

Les membres de la délégation ont également effectué une visite guidée dans l’enceinte de l’Assemblée législative et assisté à la séance des questions orales où des explications leur ont été fournies sur le mode de fonctionnement de cette grande institution, ainsi que sur le déroulement et la gestion du temps des débats entre les parlementaires issus de la majorité et de l’opposition.

Lors de ces rencontres, qui se sont déroulées en présence du secrétaire général du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, M. El Habib Nadir, du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Ottawa, M. Abdollah Lkahya et de la Consule générale du Maroc à Montréal, Mme Habiba Zemmouri, la délégation marocaine a mis en relief les changements constants que connaît le Royaume sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les plans politique, des droits de l’Homme, économique, social et culturel, ainsi qu’en matière de lutte contre les changements climatiques.

Elle a aussi présenté à ses interlocuteurs ontariens un large aperçu sur le développement multisectoriel que connaît le Maroc et les avancées réalisées sous la conduite éclairée du Souverain dans tous les domaines à même de devenir un “hub” régional, ainsi que sur la Vision Royale clairvoyante à l’égard de l’Afrique dans le cadre de partenariats “gagnant-gagnant” et mutuellement bénéfiques au service de la coopération Sud-Sud prônée par le Royaume.

Les membres de la délégation ont, en outre, mis en avant les efforts soutenus déployés par le Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques et de développement des énergies renouvelables, rappelant le grand succès qu’a connue la COP22 tenue en novembre dernier à Marrakech.

Les parlementaires marocains ont également saisi cette occasion pour exprimer leur ferme volonté de renforcer la coopération parlementaire entre la Chambre des Représentants et l’Assemblée législative de l’Ontario, à travers notamment l’échange de visites et d’expertises entre les deux institutions et l’approfondissement des liens de coopération entre les députés marocains et ontariens.

De leur côté, les ministres et les membres de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario ont salué les progrès réalisés par le Maroc et le développement tous azimuts que connaît le Royaume depuis plusieurs années, soulignant que le Maroc constitue une “exception” et un “modèle singulier” à suivre dans la région.

Ils ont, par ailleurs, réitéré leur ferme volonté de raffermir les relations entre le Maroc et la province de l’Ontario sur tous les plans au service d’une coopération multidimensionnelle et fructueuse.

