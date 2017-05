50 citoyens à la découverte du Parlement fédéral. Rencontres dans les allées du pouvoir

Un groupe d’originaires du Maroc venu visiter un haut lieu de démocratie, le Parlement fédéral Canadien.

L’événement a eu lieu le lundi 8 mai. Un groupe de plus de 50 citoyens ont répondu à l’invitation de l’Association Musulmane de Montréal Nord (AMMN) et du député de Bourrassa, Emmanuel Dubourg; pour certain afin de découvrir une institution que chacun devrait avoir visité une fois dans sa vie; pour d’autre en vue de profiter de l’occasion, s’adresser à leur député et rappeler aux élus leurs attentes et espoirs.

Visite du siège du Parlement

Comme toutes les activités du genre, celle-ci a commencé par une visite guidée et commentée du Parlement, incluant la Bibliothèque, la Chapelle du Souvenir et autres espaces significatifs.

Les membres du groupe ont ainsi pu découvrir, outre l’histoire de la bâtisse, le sens d’un certain nombre de symboles inscrits dans les murs et ornements du Parlement ainsi que le mode de fonctionnement de l’institution et les procédures d’adoption des lois.

Séance questions-réponses

En début d’après-midi, les membres du groupe ont été invités à prendre place à la Tribune des parlementaires surplombant la salle du parlement pour suivre la séance d’interpellation du gouvernement généralement appelée «séance des questions-réponses».

Au début de la séance, la délégation a eu droit à une salutation de l’Assemblée, faite par le député Emmanuel Dubourg et applaudie par l’ensemble de la Chambre. Et au moment ou le Président levait la séance, la délégation se verra adresser un geste amical du premier ministre Justin Trudeau.

Rencontres dans les allées du pouvoir

La délégation sera ensuite conviée à un rite étrange, mais dit-on traditionnel en ce lieu : déambuler dans les couloirs du Parlement, afin de rencontrer des députés et échanger avec eux.

Avec Emmanuel Dubourg évidemment; pour évaluer la visite et la journée; mais également avec Iqra Khalid, auteure de la Motion M103 et bien d’autres élus, de l’est et de l’ouest du Canada, qui parfois ont posés plus de questions aux visiteurs que les visiteurs n’en avaient à leur poser.

Une journée fructueuse

Regroupant à parité femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, la délégation a unanimement fait état, sur le chemin du retour, de sa satisfaction d’avoir participé à une activité qui nous dit un jeune cégépien «n’était pas aussi formelle et protocolaire qu’il aurait pu y paraître de prime abord».

