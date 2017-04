L’industrie du taxi de Montréal dévoile son image de marque et ouvre une nouvelle ère de son histoire

L’industrie du taxi de Montréal a vécu aujourd’hui un tournant décisif de son histoire avec le dévoilement de sa nouvelle image de marque colorée et audacieuse. Le maire de Montréal Denis Coderre, le conseiller Aref Salem, membre du comité exécutif responsable du transport, ainsi que de nombreux acteurs et partenaires du taxi montréalais étaient réunis devant l’hôtel de ville pour son lancement à l’invitation d’André Poisson, directeur général du Bureau du taxi de Montréal (BTM). Cette image, au centre de laquelle se trouvent les taxis Bonjour, témoigne de l’ambition de toute une industrie : faire du taxi une partie intégrante de la métropole.

« L’image de marque du taxi illustre parfaitement toute la créativité dont nous savons faire preuve à Montréal. Il s’agit du moment idéal pour la dévoiler, alors que nous nous apprêtons à célébrer son 375e anniversaire. D’ici quelques mois, vous verrez de plus en plus de taxis Bonjour circuler dans nos rues. Ils deviendront un symbole par excellence de la métropole et contribueront grandement à son rayonnement. J’invite tous les Montréalais à bien profiter des festivités et à monter à bord d’un taxi pour parcourir nos quartiers en fête » a déclaré le maire Denis Coderre.

Bonjour!

Le mot Bonjour sera écrit en grandes lettres sur les portières des taxis habillés de l’image de marque et sera au coeur même de sa nouvelle identité. Cette salutation évoque le caractère francophone, convivial et chaleureux de Montréal. Elle fait aussi écho à l’accueil des chauffeurs et à l’amorce d’un mouvement d’amélioration de l’expérience client à bord des taxis. « L’image de marque, c’est une signature distinctive, mais elle va bien au-delà de l’apparence des taxis. C’est aussi un service à la clientèle de haut niveau avec des chauffeurs qui agissent comme de véritables ambassadeurs de Montréal », précise le conseiller de la Ville et responsable du transport, Aref Salem. « Nous sommes convaincus qu’une image de marque uniforme pour tous les taxis de Montréal augmentera la compétitivité de l’ensemble de l’industrie et consolidera sa place au sein de l’offre globale de transport ».

Des couleurs à l’image de la diversité montréalaise

La nouvelle image de marque propose une signature graphique commune à l’industrie, de façon à rendre les taxis montréalais distinctifs et facilement reconnaissables, comme ceux que l’on retrouve dans d’autres métropoles du monde, comme New York ou Londres. Les entreprises assurant la liaison entre les chauffeurs et les clients, que ce soient des intermédiaires de service ou des coopératives, pourront aussi choisir une couleur qui leur est propre afin d’illustrer la mosaïque que l’on retrouve dans cette

industrie. Les taxis deviendront ainsi un élément emblématique de Montréal et de sa diversité.

Une industrie qui avance d’un même pas

L’image de marque est le fruit d’un travail commun réunissant tous les acteurs de l’industrie. Chauffeurs, propriétaires de taxi, coopératives, intermédiaires et partenaires de l’industrie ont joint leur effort dans un processus de création rassembleur piloté par le BTM. « C’est l’adhésion et l’inclusion de toute l’industrie qui représente la clé du succès de ce projet. Nous pouvons le poursuivre avec confiance, car s’il y a une chose que notre démarche d’évaluation de la satisfaction de la clientèle nous a démontrée, c’est que nous ne manquons pas de chauffeurs passionnés par leur métier. Chaque fois qu’ils prennent le volant, ils contribuent à renforcer l’image positive et accueillante de Montréal. Pour cela, nous pouvons tous les remercier chaudement », a commenté André Poisson, directeur général du BTM.

Les Montréalais pourront essayer dès aujourd’hui l’un des 12 taxis qui ont déjà revêtu leurs nouvelles couleurs. Ces premiers chauffeurs et propriétaires à conduire un taxi Bonjour ont été sélectionnés grâce à leur excellente performance lors d’un exercice d’évaluation de la qualité du service mené par le BTM. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, de nouveaux taxis s’ajouteront à ce nombre, apportant ainsi de la couleur dans nos rues. « Le dévoilement de l’image de marque représente le début d’une nouvelle ère pour les taxis de Montréal. C’est aussi la réalisation d’un engagement que nous avions pris en adoptant notre Politique sur l’industrie du taxi et un autre exemple de notre leadership », a conclu le maire Denis Coderre.

Montréal, le 23 avril 2017 (communiqué de presse)