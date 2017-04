Les rencontres du FCCM. “Fièrement…Femmes”; 2ème édition

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme, le Forum des compétences canado-marocaines (FCCM) organise, le 15 avril 2017, un après-midi conférence sous le thème “Fièrement…Femmes” 2ème édition.

L’objectif de cet évènement est de mettre en valeur l’engagement et l’apport considérable des femmes issues de l’immigration plus précisément la femme Marocaine, à sa communauté et à sa société d’accueil. Tant au niveau social qu’économique et culturel, les femmes immigrantes contribuent à l’épanouissement des sociétés québécoise et canadienne.

Lors de cet après-midi, le Forum recevra un panel de femmes exceptionnelles qui parleront de leur parcours et discuteront des facteurs d’inclusion et d’exclusion chacune de son point de vue et expérience personnelle.

Sera également abordée la question de la reconnaissance de la société d’accueil de l’apport de ces femmes, comment il est perçu et jusqu’à quel point il est important pour elles.

Inscriptions : https://www.eventbrite.ca/e/billets-fierement-femmes-engagees-passionnees-et-epanouies-33225394048

Atlas.Mtl