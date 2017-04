HEC Montréal à la découverte du Maroc. 20 étudiants en immersion dans un pays situé entre tradition et modernité

Du 2 au 16 mai prochain, 20 étudiants de HEC Montréal accompagneront le Pr Belgacem Rahmani pour participer à un campus au Maroc qui se déroulera dans cinq villes et visiteront plus d’une quinzaine d’entreprises marocaines et étrangères.

Le groupe AKWA, les conserveries de Meknès (Aïcha), Tanger-Med, Renault Maroc, Dell Maroc, HPS, Bombardier et Addoha, sont parmi les entreprises à visiter.

L’idée d’organiser un campus au Maroc remonte à plusieurs années et c’est la quatrième fois qu’il se matérialise.

Une immersion en affaires internationales

Le Campus international est une immersion en affaires internationales de deux semaines permettant un accès privilégié à la réalité culturelle, politique et socio-économique d’un pays grâce à l’expertise et aux réseaux de professeurs expérimentés.

Il permet aux étudiants participants d’avoir une juste lecture de l’environnement économique et des efforts que fait le Maroc pour son développement afin de s’inscrire durablement dans le registre des pays émergents.

Le Campus international est aussi un cours intensif de trois crédits comprenant des formations pré-départ, le séjour à l’étranger et un bilan des apprentissages au retour. Sept pays sont au programme cette année. Outre le Maroc, l’Afrique du Sud (pour la 1ere fois), l’Allemagne, le Brésil, la Colombie, Singapour et la Malaisie.

Pourquoi le Maghreb?

En raison de la place qu’occupent les pays du Maghreb (Mauritanie – Maroc – Algérie – Tunisie – Libye) au sein de l’Afrique et du Moyen-Orient dans leurs échanges avec le Québec et le Canada (1,3 milliard de $), de la place de ces pays dans l’espace francophone et de la stratégie du Canada et du Québec en matière de diversification des échanges, ce cours devient important pour comprendre cette région.

Avec près de 100 millions d’habitants, le Maghreb est la plus importante région commerciale pour le Canada et le Québec en Afrique et au Moyen-Orient. Cinq villes seront au programme, Casablanca, la capitale économique, Rabat, la capitale politique, Fès la ville patrimoine mondial avec sa prestigieuse université Al Quaraouiyine, l’une des plus anciennes du monde et son industrie traditionnelle de tannage, Meknès, la capitale fondée par le Sultan Moulay Ismaïl, ville agricole et Tanger, la ville franche internationale avec son projet de Tanger Med et un hub.

Ce campus dans l’un des pays du Maghreb, le Maroc, aura pour but d’amener les étudiants du BAA, de M.Sc. et de certificats à s’imprégner de la réalité des affaires et du contexte social et culturel maghrébin en visitant des entreprises de premier plan au Maroc, soit contrôlées par des nationaux, soit par des étrangers où des entreprises ayant délocalisées leurs activités. Nous aurons la possibilité de rencontrer des décideurs autant économiques que politiques.

L’intérêt du campus

L’objectif de ce campus est de susciter l’intérêt pour les affaires internationales et permettre d’acquérir une connaissance des meilleures pratiques de gestion internationales, par une expérience terrain à l’étranger. Pour atteindre ces objectifs, le campus se déroule en trois étapes. D’abord, une participation à une «autoformation» pré-départ qui v donnera une compréhension de base du cadre économique et des réalités socioéconomiques du pays ou de la région à visiter. Ensuite, un séjour dans ce pays durant une période de deux semaines pour y vivre une expérience terrain concrète, en observant l’environnement d’affaires, en ayant des rencontres avec des travailleurs, des cadres dirigeants et des représentants d’organismes gouvernementaux et parapublics. À la fin du campus, une participation à une session d’intégration des acquis qui met en relief l’évolution de votre apprentissage tout au long des trois étapes du cours.

Le programme de l’étape Maroc

Pour traiter du thème « Les changements et les développements que l’économie marocaine a opéré ses dix dernières années et qui en font une terre d’opportunité», le campus 2017 suivra le programme ci-après :

Mardi 2 mai : Arrivée à Casablanca : 1e pôle économique du Maroc

Mercredi 3 mai : Avant-midi Visite de Maroc Export; Après-midi AKWA Group (Visite d’une filiale du groupe AKWA : AFRIQUIA GAZ, oeuvrant dans le secteur du gaz butane

Jeudi 4 mai : Rabat : capitale politique du Maroc; Avant-midi Visite de la SMIT; Après-midi, Réception à la résidence de l’Ambassadeur du Canada au Maroc; Tour de la Ville de Rabat – Visite de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V.

Départ pour Tanger : 2e pôle économique du Maroc; Thématique : l’impartition et les IDE au coeur du développement

Vendredi 5 mai : Tanger; Avant-midi Visite de l’Usine Renault Maroc; Après-midi Visite des installations de Tanger Med

Lundi 8 mai Fès : Capitale spirituelle et culturelle du Royaume – Ville patrimoine mondiale (UNESCO) : sur les traces d’Averroès à Al Quaraouiyine, la plus ancienne université marocaine (l’an 877). Thématique : la culture et l’artisanal les leviers du développement. Avant-midi Visite du centre de formation artisanale de Fès; Après-midi Visite de la SADF : Artisan Dinandier de Fès

Mardi 9 mai : Fès & Meknès. Avant-midi Fès : Visite du laboratoire Ghassoul; Après-midi Meknès: Visite de la Conserve de Meknès (Les produits Aïcha)

Mercredi 10 mai : Casablanca 1e pôle économique du Maroc – ville jumelée avec Montréal : Thèmes Casablanca – le poumon économique du Maroc. Avant-midi Visite de Bombardier Maroc ; Après-midi Visite des installations de GALENICA – le secteur générique au Maroc

Jeudi 11 mai : Avant-midi Marsa Maroc – Port de Casablanca, Visite de la section voiturier du port de Casablanca; Après-midi Hôtel de ville de Casablanca

Vendredi 12 mai : Avant-midi HPS; Après-midi Visite des installations de DELL Maroc

Lundi 15 mai : Avant-midi ESCA;

Mardi 16 mai : Retour à Montréal

Informations : http://www.hec.ca/etudiant_actuel/mon_programme/baa/campus_internationaux/campus_internationaux_BAA.html

Atlas.Mtl