Soleil Des Orphelins. L’«Objectif 1000» de l’année 2017

Soleil des Orphelins (SDO), continue de sensibiliser – et surtout de mobiliser – les âmes généreuses autour de la cause des orphelins du monde.

Ainsi, au cours de l’année 2016, l’Association est-elle parvenue à couvrir les besoins de 520 orphelins au Maroc. Elle a de même étendu ses activités à la Tunisie, où elle offre son aide à des dizaines de jeunes blessés par la vie.

Outre le gite, le couvert et les soins de santé, SDO offre à ses jeunes bénéficiaires les moyens matériels et l’accompagnement nécessaires à la poursuite de leur scolarité. Aux veuves cheffes de familles, elle propose des formations professionnelles qui leurs permettent de gagner en autonomie et en dignité.

Une soirée toute en bénéfice

Ces résultats viennent d’être annoncés par SDO, lors de sa soirée bénéfice annuelle, tenue à Laval début mars 2017.

Le président en exercice de l’association, M. Abdelhak Sari, à profité de l’occasion pour présenter les objectifs 2017 de SDO. Objectifs ambitieux puisqu’il s’agira d’atteindre le nombre de 1000 bénéficiaires d’ici le mois de décembre prochain.

De même, l’association travaille actuellement sur un projet d’intervention au profit d’orphelins, issus ou non de communautés culturelles, ici même, au Québec et peut aussi ailleurs au Canada.

Gageons que ces objectifs seront vite atteints. Nous n’en voudront pour preuve que la réaction des quatre cent participants à la soirée. Avant même que M. Sari ait fini son allocution, 31 d’entre eux avaient décidé de se porter au secours d’un orphelin et 91 autres de parrainer une famille privée de père nourricier.

Un orphelin ou une famille parrainée?

Car SDO intervient dans deux cas de figure :

– Le parrainage d’un orphelin; il en coûte 50$ par mois

– Le parrainage d’une famille; généralement une veuve et deux ou trois enfants; qui, pour 80$ par mois, peuvent rester unis dans la chaleur d’un foyer.

De si grands résultats pour si peu; comment hésiter encore à devenir parrain SDO?

