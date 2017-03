Safar Flyer. C’est facile, c’est pas cher et ça peut rapporter gros…

Safar Flyer, le programme de fidélité de la RAM C’est facile, c’est pas cher et ça peut rapporter gros…

Une chose qui m’étonne toujours : le nombre de voyageurs qui empruntent les vols de la compagnie Royal Air Maroc et qui ne sont pas inscrit à Safar Flyer, le programme de fidélité de la compagnie.

Un étonnement justifié, puisque comme le dit le slogan populaire en tout temps, c’est facile, c’est pas cher et ça peut rapporter gros.

À propos de coût, c’est même totalement gratuit; et ça rapporte vraiment puisque avec votre carte, vous transformez vos vols en voyages qui vous enrichissent. Un enrichissement d’autant plus concret qu’avec l’adhésion au programme Safar Family, vous regroupez vos proches sur un même compte et toute la famille participe au cumul des Miles !

Comment adhérer ?

ÉTAPE 1

Inscription individuelle de chaque membre à Safar Flyer

1. Allez sur le site www.royalairmaroc.com

2. Cliquez sur la rubrique Safar Flyer >> Adhérez à Safar Flyer.

3. A l’issue de l’adhésion, vous obtenez un numéro de compte Safar Flyer par membre.

ÉTAPE 2

Adhésion au programme Safar Family

1. Completez et signez le formulaire ci-joint

2. Joignez le formulaire aux pièces d’identité des membres : Copie des passeports, livret de famille ou certificat de naissance pour les enfants.

3. Envoyez ces documents par email à : safarfamily@royalairmaroc.com

Un monde de privilèges vient de s’ouvrir à vous.

Vous bénéficier désormais de la possibilité d’intégrer jusqu’à 12 membres dans le même compte (Grands-parents, Parents et Enfants inclus entre 2 et 26 ans), de la sorte vous pourrez accéder plus rapidement aux nombreuses primes Safar Flyer tels billets primes, primes de surclassement, primes excédent de bagages; vous et tous les membres de votre famille évidemment; qu’ils voyagent ensemble ou séparément. Évidemment, avec de tels possibilités, un seul Compte est autorisé par famille.

Atlas.Mtl