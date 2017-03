La course de Marwah Rizqy à l’investiture. Un message qui devra être entendu à Ottawa

Pendant plus de 20 ans, M. Stéphane Dion a représenté les citoyens de Saint-Laurent avec dévouement et loyauté. Son départ offrira l’occasion aux électeurs de ce comté de choisir un successeur capable de rassembler toutes les communautés culturelles, y compris la communauté musulmane, afin de servir leurs intérêts au Parlement canadien.

Le Parti libéral du Canada organise le 8 mars 2017 une investiture qui devait déterminer la candidate qui le représentera à l’élection partielle de Saint-Laurent.

Une candidate qui se démarque

Les résultats de la course ne sont pas encore connus, mais une candidature sortait du lot, celle de Marwah Rizqy. D’origine marocaine, Mme Rizqy est une jeune femme ayant un parcours académique et professionnel hors du commun. Fiscaliste et professeur à l’université de Sherbrooke, elle est réputée pour ses travaux sur les paradis fiscaux tant sur la scène nationale qu’internationale.

Au-delà de ses compétences et de ses grandes qualités humaines, Marwah Rizqy incarne un modèle d’intégration et de détermination pour nos jeunes qui souhaitent faire leur place au sein de la société québécoise.

Suite à la terrible tragédie du 29 janvier à la mosquée de Québec, cette candidature envoyait un signal fort au gouvernement de la part de notre communauté, signifiant clairement que notre jeunesse peut et doit elle aussi contribuer au rayonnement et à l’épanouissement du Canada.

Atlas.Mtl