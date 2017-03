Il n’y aura pas de fontaine marocaine à Montréal!

Par voie de communiqué, l’association ‘‘Fontaine Marocaine Pour Montréal’’ vient d’annoncer qu’elle ne réalisera pas le projet qu’elle avait envisagé de mener dans le cadre de la célébration du 375ème de la Ville de Montréal.

L’association rappelle que, “en février 2016, quelques Québécois d’origine Marocaine ont voulu participer aux événements du 375ème anniversaire de la Ville de Montréal prévus en 2017”.

La participation consistait à offrir à la métropole ainsi qu’à ses résidents, au nom de la communauté Marocaine, un cadeau d’anniversaire “nous permettant de montrer notre reconnaissance envers la qualité d’accueil exceptionnelle dont nous bénéficions depuis de nombreuses années”.

Le 12 mars 2016, l’association a envoyé une lettre et un dossier décrivant le projet au Maire de Montréal, Denis Coderre, pour “l’informer de notre désir de participer aux évènements du 375e en acceptant notre cadeau au nom de la Communauté Marocaine”.

Malheureusement, un an plus tard, l’association n’avait reçu aucune réponse de la part du Maire, malgré plusieurs relances, à l’exception d’un appel téléphonique, au début du mois de février 2017, d’une fonctionnaire de la Ville de Montréal qui désirait avoir des informations sur le projet pour le relancer.

Devant ces faits, l’association “considère que son offre n’a pas reçu l’attention méritée et elle a le regret de mettre fin au projet tout en remerciant en remerciant chaleureusement au millier de personnes qui ont cru au projet”.

Tout l’argent collecté sera retourné aux donateurs

Le projet

Le projet consistait à ériger une fontaine en Zellige d’inspiration marocaine dans une place publique achalandée de Montréal. Au Maroc, les fontaines sont des lieux de vie et de rassemblement tout en étant des monuments artistiques.

Il devait être financé entièrement par des dons des membres de la communauté marocaine. Une association ‘Fontaine Marocaine Pour Montréal’ a été créée à cette fin ainsi qu’un site web 375fm.com et une page Facebook facebook.com/375fm pour promouvoir l’événement et faire participer le plus du monde possible.

Le projet a été très bien accueillis par la communauté ainsi que par plusieurs associations sans but lucratif, il a aussi reçu l’appui de quelques membres du Gouvernement Marocain et par le corps diplomatique marocain au Canada. Plusieurs journaux marocains et étrangers ont par ailleurs publié des articles sur le sujet.

Atlas.Mtl